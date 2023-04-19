Джо Дюмарс: «Если бы Сабонис не схватил Грина за ногу, то инцидента бы не было»

Исполнительный вице-президент НБА Джо Дюмарс согласился, что если бы (« ») не схватил (« ») за ногу, то инцидента бы не произошло.

«Это факт. Если бы Сабонис не схватил Грина за ногу, то ничего бы не было. Но дело в том, что схватить за ногу – это одно, но наступить – совсем другое. Судьи разобрались с первым эпизодом на площадке, они дали технический, «Уорриорз» исполнили штрафной.

Эти два эпизода нужно рассматривать раздельно. Наказание за один эпизод – дисквалификация, за другой – технический фол. Конечно, если бы он не схватил за ногу, то ничего бы не было. Но само действие было чрезмерным», – сказал Дюмарс.

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