Джо Дюмарс: «Если бы Сабонис не схватил Грина за ногу, то инцидента бы не было»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Джо Дюмарс НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Исполнительный вице-президент НБА Джо Дюмарс согласился, что если бы Домантас СабонисСакраменто») не схватил Дрэймонда ГринаГолден Стэйт») за ногу, то инцидента бы не произошло.

«Это факт. Если бы Сабонис не схватил Грина за ногу, то ничего бы не было. Но дело в том, что схватить за ногу – это одно, но наступить – совсем другое. Судьи разобрались с первым эпизодом на площадке, они дали технический, «Уорриорз» исполнили штрафной.

Эти два эпизода нужно рассматривать раздельно. Наказание за один эпизод – дисквалификация, за другой – технический фол. Конечно, если бы он не схватил за ногу, то ничего бы не было. Но само действие было чрезмерным», – сказал Дюмарс.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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34 комментария

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Денис Кёнигсберг
Если бы Пул не стоял перед Грином, то тот бы его не ударил
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ID89
Ответ banderos
Фактически, то, что сделал Сабонис - это подстрекательство. И я на 146% уверен, что литовец ожидал неадекватную реакцию Грина, чего, собственно, и добивался. Вообще, если рассматривать данное событие в рамках уголовного кодекса, то Сабонис должен ехать где-то недалеко за Грином в части наказания. Подстрекатели на любые преступления должны наказываться соизмеримо.
Какое подстрекательство? Какой уголовный кодекс? Какую неадекватную реакцию ожидал Сабонис за свой фол в игре? Очень много вопросов, но главный - ты точно не пьяный это пишешь?
+26
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gja
Ответ Bunyod Turgunov
Я тоже поступил бы как и Грин. И не только я, почти 80-90% пользователи спортса поступили бы так. Просто на волне хайпа все травят Грина
На словах, как говорится, Лев Толстой. А по факту подавляющее большинство игроков бы упали и держались бы пару минут за голеностоп как будто порваны связки. Остальные - просто бы вырвались и побежали бы в атаку по возможности параллельно аппелировали бы к судьям. И только один неадекват поступил бы неадекватно. Наверное поэтому знал Сабонис кого провоцировать. Если бы не этом, так в другом бы случае слетел бы с катушек Грин. Умно играть тоже надо уметь.
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Fronda
На самом деле не наступать на лежачего игрока -- чуть ли не первое, чему учат в баскетбольных секциях. Это общепринятое табу. По эпизоду изначально было понятно, что дисквалификации не избежать. Интересно, что спортс.ру довольно однобоко освещает ситуацию. Согласно большинству твиттеров, Грина наоборот простили. Там же 2 момента: наступил на игрока, а потом начал провоцировать трибуны. Оба пункты довольно чувствительные для лиги. Все хотят семейного праздника, а не войны. Парадокс в том, что была бы обратная ситуация, Сабониса забанили бы до конца плей-офф. После истории с Йокичем НБА ужесточила свою позицию в данной части. Желающие могут вспомнить эпизод с немцем Мо Вагнером из Орландо, который никогда не был замечен в излишней жесткости и жестокости. В матче этого сезона Мэджик-Пистонс он, возможно, единственный раз в карьере довольно грубо толкнул Хэйса. Последний неудачно улетел на трибуну, правда, без каких-либо последствий со здоровьем. В итоге скамейка Дейтройта немца избила. Вердикт: 3 матча дисквалификации не только тем, кто избивал, но и Вагнеру тоже. Можно сколько угодно рассуждать, но на фоне той истории Грина простили точно. Белому немцу за грубость выписали 3 матча штрафа без разговоров. Напоминаю, тут 1.
+14
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Даниил Миронов
что-то из разряда - а это он первый начал..
Никто не делает Сабониса невиновным, за свое действие он получил наказание, но вот реакция Грина и его поведение это высший уровень....
+17
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jxmazefan
Если бы все девушки ходили в хиджабах, их бы реже насиловали
+7
-3
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Abdulla
Ответ banderos
Фактически, то, что сделал Сабонис - это подстрекательство. И я на 146% уверен, что литовец ожидал неадекватную реакцию Грина, чего, собственно, и добивался. Вообще, если рассматривать данное событие в рамках уголовного кодекса, то Сабонис должен ехать где-то недалеко за Грином в части наказания. Подстрекатели на любые преступления должны наказываться соизмеримо.
Схватил за ногу - подстрекательство - уголовка.
Покричал что-то - оскорбление - статья.
Данк через оппонента - казнь.
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Mr.Trol
НБА правильно ращоьралось, за каждое нарушение свое наказание.
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mqh9pzrxgf
Ответ Misha_Sapunov
грин и не собирался наступать. куда ему поставить ногу если на шаге схватили опорную? на шпагат сесть и порвать жопу?
А зачем после такого как наступил(по факту он прыгнул ногой всем весом на него) он подпрыгнул что якобы не хочет наступать) своя реальность какая то у вас
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mqh9pzrxgf
Ответ Misha_Sapunov
так он он и не хотел. когда теряешь равновесие, резко ищешь куда поставить опору. он же не идиот, чтобы прыгнуть на игрока перед камерами и удалиться. очевидно, что все на инстинктах, чтобы не упасть. Грин может быть через чур агрессивным в защите, но никогда спецом никого не ломал. он уважает игроков.
Ахахахахах, а когда по яйцам бил был идиотом раз забыл про камеру? Или после матча пошел провоцировать болельщиков тоже наверно поо камеры не знал) на инстинктах кричит😃😃😃😃 поэтому прыгнул именно чтоб максимально вред нанести, на инстинктах он потом ногу поставил для равновесия, а на сабониса он именно прыгал

Когда яйца Адамсу раздавливал тоже был уважительным) с уважением бил, в челюсть пулу тоже исключительно с уважением прописал) он просто неадекват, это факт, раз он на своих налетел с кулаками хоть и на трене
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mqh9pzrxgf
Ответ Bunyod Turgunov
Я тоже поступил бы как и Грин. И не только я, почти 80-90% пользователи спортса поступили бы так. Просто на волне хайпа все травят Грина
А по яйцам он бил на фоне чего? Или постоянный ор на арбитров, за который других сразу отправляют отдыхать?
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Misha_Sapunov
Ответ Александр Спирин
В баскетболе первым делом учат падать. Будь Грин толковым центром, он упал бы на Сабу коленями, расплескав того по паркету. И Грину никто ничего не смог бы предъявить.
а ты попробуй упади, когда понимаешь на шаге, что ногу зажали. у тебя есть на это 0.00001 сек. там нет никакого времени на анализ. если тебя толкнуть в спину - ты выставишь ногу - 100%, проверь. так работает тело. и да - выставишь резко.
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Misha_Sapunov
Ответ mqh9pzrxgf
Я понял, у вас есть отмазки на всю грязь Грина) когда пальцы в глаза сувал тоже блокнуть хотел, поэтому максимально в лицо засовывал руку)
да нет. он ведет себя как скотина иногда. и да пальцами переборщил с активностью. хотел не дать забить и фолил. но намеренно никого не ломал, несмотря на неприглядное поведение. пула только вот.
грин не дурак по жизни и хочет играть. стоит послушать его подкаст, он умнее многих и удаляться задачи не имеет.
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mqh9pzrxgf
Ответ Misha_Sapunov
по яйцам попал делая флоп. специально не целил туда. это очевидно всем, кто играет или хотя бы внимательно смотрит баскетбол. есть такое понятие разножка. игроки постоянно руки и ноги раскидывают, выпрашивая фол. с трибунами - да, орал. тут неь смысла спорить. развлекается так. может стоит наказать за это. но игроков умышленно не ломает никогда.
Я понял, у вас есть отмазки на всю грязь Грина) когда пальцы в глаза сувал тоже блокнуть хотел, поэтому максимально в лицо засовывал руку)
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mqh9pzrxgf
Ответ Misha_Sapunov
да нет. он ведет себя как скотина иногда. и да пальцами переборщил с активностью. хотел не дать забить и фолил. но намеренно никого не ломал, несмотря на неприглядное поведение. пула только вот. грин не дурак по жизни и хочет играть. стоит послушать его подкаст, он умнее многих и удаляться задачи не имеет.
А что значит хотел ломать? Какой тут критерий? Вот йокич хотел ломать Мориса? Или заза хотел ломать кавая? Как тут определить, все будут говорить нет
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mqh9pzrxgf
Ответ Misha_Sapunov
да нет. он ведет себя как скотина иногда. и да пальцами переборщил с активностью. хотел не дать забить и фолил. но намеренно никого не ломал, несмотря на неприглядное поведение. пула только вот. грин не дурак по жизни и хочет играть. стоит послушать его подкаст, он умнее многих и удаляться задачи не имеет.
По поводу дурака и тд это вопрос субъективный) на счет удаляться задачи не имеет это кринж) у кого такие задачи стоят? А по факту его в половине матчей можно удалять за длинный язык, как он брызжет слюнями на арбитров, удивляюсь что другим просто за недовольство выписывают технари, а Грину можно) он всегда же такой был) лояльность судей к гсв долгие годы к этому привела. Что гсв сейчас крайне удивлены этим «отношением» лиги
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Misha_Sapunov
Ответ mqh9pzrxgf
А что значит хотел ломать? Какой тут критерий? Вот йокич хотел ломать Мориса? Или заза хотел ломать кавая? Как тут определить, все будут говорить нет
критерий - намерение сделать больно. йокич хотел. может не ломать, но нагрубить. заза, очевидно нет.
даже тупой брукс может и не хотел пэйтона ломать, но там надо понимать последствия. кае и с алленом недавно, к слову. у грина уж очень нестандартная ситуация и что-то ему там приписать... зачем? смысл? гс хорошо был в игре. там просто дело в физиологии.
моррисы вот часто хотят ломать и грубят. грин нет. часто перебаршивает с агрессией в защите, но не тут. он лидер, ему играть надо, а не удаляться.
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Misha_Sapunov
Ответ mqh9pzrxgf
По поводу дурака и тд это вопрос субъективный) на счет удаляться задачи не имеет это кринж) у кого такие задачи стоят? А по факту его в половине матчей можно удалять за длинный язык, как он брызжет слюнями на арбитров, удивляюсь что другим просто за недовольство выписывают технари, а Грину можно) он всегда же такой был) лояльность судей к гсв долгие годы к этому привела. Что гсв сейчас крайне удивлены этим «отношением» лиги
конечно не имеет такой задачи. за язык возможно - это вопрос к офису нба. я тут не имею защитной позиции. может и стоит удалить пару раз было, чтобы изменился. но языком не травмируют. это другое.
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Jerry Rodrogha
Ответ banderos
Фактически, то, что сделал Сабонис - это подстрекательство. И я на 146% уверен, что литовец ожидал неадекватную реакцию Грина, чего, собственно, и добивался. Вообще, если рассматривать данное событие в рамках уголовного кодекса, то Сабонис должен ехать где-то недалеко за Грином в части наказания. Подстрекатели на любые преступления должны наказываться соизмеримо.
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Александр Спирин
Ответ Mr.Trol
Я гляжу, тут много адептов Грина. Тогда когда в след раз один достанет нож и пырнет в ответ на лёгкую пощёчину, не сильно возмущаетесь этому.
Лицо с ножом в руке легально убивать, так-то. Выхватив нож, знайте, что стали легальной мишенью.
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nnp165
Ответ gja
На словах, как говорится, Лев Толстой. А по факту подавляющее большинство игроков бы упали и держались бы пару минут за голеностоп как будто порваны связки. Остальные - просто бы вырвались и побежали бы в атаку по возможности параллельно аппелировали бы к судьям. И только один неадекват поступил бы неадекватно. Наверное поэтому знал Сабонис кого провоцировать. Если бы не этом, так в другом бы случае слетел бы с катушек Грин. Умно играть тоже надо уметь.
Абсолютно верно. Даже если Сабонис спровоцировал Грина осознанно, хоть так и не показалось, показалось, что инстинктивно в пылу борьбы схватил на эмоциях, это всего лишь элемент игры. Не очень-то спортивный, согласен, но действенный. Особенно против таких психов как Грин.
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reneremy13@icloud.com
Ответ Bunyod Turgunov
Я тоже поступил бы как и Грин. И не только я, почти 80-90% пользователи спортса поступили бы так. Просто на волне хайпа все травят Грина
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рождённый в СССР
Ответ Bunyod Turgunov
Я тоже поступил бы как и Грин. И не только я, почти 80-90% пользователи спортса поступили бы так. Просто на волне хайпа все травят Грина
Грину надо было всей тушкой на белеша упасть.
А так фактически пожалел
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Navi88
а за то что он трибуны провоцировал как обезьяна - кто тут виноват?
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unrecyclable
"Если бы Сабонис не схватил Грина за ногу, то ничего бы не было."

Если бы ГСВ не вышли в ПО, то ничего бы не было
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