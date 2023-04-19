Джо Дюмарс: «Если бы Сабонис не схватил Грина за ногу, то инцидента бы не было»
Исполнительный вице-президент НБА Джо Дюмарс согласился, что если бы Домантас Сабонис («Сакраменто») не схватил Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») за ногу, то инцидента бы не произошло.
«Это факт. Если бы Сабонис не схватил Грина за ногу, то ничего бы не было. Но дело в том, что схватить за ногу – это одно, но наступить – совсем другое. Судьи разобрались с первым эпизодом на площадке, они дали технический, «Уорриорз» исполнили штрафной.
Эти два эпизода нужно рассматривать раздельно. Наказание за один эпизод – дисквалификация, за другой – технический фол. Конечно, если бы он не схватил за ногу, то ничего бы не было. Но само действие было чрезмерным», – сказал Дюмарс.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Никто не делает Сабониса невиновным, за свое действие он получил наказание, но вот реакция Грина и его поведение это высший уровень....
Покричал что-то - оскорбление - статья.
Данк через оппонента - казнь.
Когда яйца Адамсу раздавливал тоже был уважительным) с уважением бил, в челюсть пулу тоже исключительно с уважением прописал) он просто неадекват, это факт, раз он на своих налетел с кулаками хоть и на трене
грин не дурак по жизни и хочет играть. стоит послушать его подкаст, он умнее многих и удаляться задачи не имеет.
даже тупой брукс может и не хотел пэйтона ломать, но там надо понимать последствия. кае и с алленом недавно, к слову. у грина уж очень нестандартная ситуация и что-то ему там приписать... зачем? смысл? гс хорошо был в игре. там просто дело в физиологии.
моррисы вот часто хотят ломать и грубят. грин нет. часто перебаршивает с агрессией в защите, но не тут. он лидер, ему играть надо, а не удаляться.
А так фактически пожалел
Если бы ГСВ не вышли в ПО, то ничего бы не было