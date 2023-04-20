Боб Майерс: «Можем реагировать, как хотим, но это не изменит того факта, что Грин не играет»
Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс высказался о дисквалификации форварда Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).
«Мы уже это проходили. Если решение принято, никакого апелляционного суда не будет. Конец.
Можем реагировать, как хотим, но это не изменит того факта, что Грин не играет. Так что какая разница», – сказал Майерс.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Впрочем, он как ни крути отрабатывает последний год в команде.