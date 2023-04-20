Боб Майерс: «Можем реагировать, как хотим, но это не изменит того факта, что Грин не играет»

Теги дисквалификации Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Боб Майерс Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс высказался о дисквалификации форварда Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).

«Мы уже это проходили. Если решение принято, никакого апелляционного суда не будет. Конец.

Можем реагировать, как хотим, но это не изменит того факта, что Грин не играет. Так что какая разница», – сказал Майерс.

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24 комментария

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Misha_Sapunov
Ответ Лиллард унижатель!
Майерс только выиграл. Теперь на вопрос владельца: "Почему денежный мешок с 189 лямами платежки вылетает в первом раунде?" Он может ответить, что из-за беспредел лиги, а не из-за его ошибок.
еще один двоечник портлендец. ты в курсе, что у гс один из самых бедных владельцев лиги? спроси у школьников значение выражение "денежный мешок" на досуге. может хоть так научишься слова подбирать.
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Эмиль Акбулат
Ответ Misha_Sapunov
давай-ка мне ссылку на значение "денежный мешок", умник.
Вот ты себя и сдал с потрохами,двоечник-школьник)))Ссылку?По Википедии живёшь,да?Словарь Даля можешь сам найти,В ГугОле или в Яндексе.Раньше в НБА был такой дуэт Владельцев:Шон Картер +Михаил Прохоров.На команду тратили миллионы,сотни миллионов.Зарплаты раздавали направо и налево.Выхлопа -нуль.А в итоге за счёт мерчей,за счёт арены подняли в 2-3 раза больше чем вложили в клуб.Хотя ты наверное не родился ещё в эти годы....
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Jerry Rodrogha
Майерс уже огребал за своё возмущение налогом. Теперь пытается держать лицо. За всю организацию.
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Эмиль Акбулат
Ответ Misha_Sapunov
еще один двоечник портлендец. ты в курсе, что у гс один из самых бедных владельцев лиги? спроси у школьников значение выражение "денежный мешок" на досуге. может хоть так научишься слова подбирать.
Причем тут состояние Лэйкоба и безумные траты ГСВ?Лэйкоб на Кока коле,майках и прочем легко отобьет тот минус,что получился благодаря платёжке.Но операционный минус на клубе то все равно останется.Это как Реал в Футболе,сечешь школьник-двоечник значение "Денежный мешок"?
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Максим Максюша
Ответ Эмиль Акбулат
Вот ты себя и сдал с потрохами,двоечник-школьник)))Ссылку?По Википедии живёшь,да?Словарь Даля можешь сам найти,В ГугОле или в Яндексе.Раньше в НБА был такой дуэт Владельцев:Шон Картер +Михаил Прохоров.На команду тратили миллионы,сотни миллионов.Зарплаты раздавали направо и налево.Выхлопа -нуль.А в итоге за счёт мерчей,за счёт арены подняли в 2-3 раза больше чем вложили в клуб.Хотя ты наверное не родился ещё в эти годы....
Какой дерзкий хачик))
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Abdulla
Ну так предъявите, наконец, этому гражданину...
Впрочем, он как ни крути отрабатывает последний год в команде.
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Andy
Да это даже к лучшему. Пусть отдохнет.
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Лиллард унижатель!
Майерс только выиграл. Теперь на вопрос владельца: "Почему денежный мешок с 189 лямами платежки вылетает в первом раунде?" Он может ответить, что из-за беспредел лиги, а не из-за его ошибок.
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Лиллард унижатель!
Ответ Misha_Sapunov
еще один двоечник портлендец. ты в курсе, что у гс один из самых бедных владельцев лиги? спроси у школьников значение выражение "денежный мешок" на досуге. может хоть так научишься слова подбирать.
Денежный мешок, это тот кто дает Пулу максималку несмотря на дикие налоги на роскошь. Напомню, что обычно командам с большой платежкой приходится отпускать игроков требующих еще одной максималки. Пример Оклахома с Харденом, Сиксерс с Батлером. Но денежный мешок ГСВ готов платить.
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Эмиль Акбулат
Ответ Misha_Sapunov
ты вообще о чем тут? влез в беседу и потерял нить? у тебя есть какое-то лично особое определение понятия "денежный мешок"? или что?
Кстати,если ты болеешь за Клипперс:Клипперс,времён Дока,Сипи3,Гриффина и Деревянное также можно назвать "денежный мешок")))Деревяндре правда зажали бабло
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Эмиль Акбулат
Ответ Misha_Sapunov
Эмиль ты вообще о чем тут строичшь? я тебя коекретно спросил про определение понятия. ты ответил? при чем тут реал и матчи. это понятие применимо не только к спорту. ты либо приведи его суть, либо отстать от меня с этим бредом и смотри что хочешь.
А как ты думаешь (если умеешь),как иначе трактуется понятие "денежный мешок"?Мешок с Деньгами наверняка,верно?А если денежку убрать из мешка -по он пустой.То бишь,ничего не представляет из себя.Внутри-пустота.Никто даже не обратил бы внимание на этот мешок,если бы в нем не было денег.Много денег!Это если понятным тебе языком объяснить.Про эффективность,маржинальность,КПД с вложенных средств и прочее я писать не буду-не люблю долго строчить.И у Бакс сегодня все летит,пойду досмотрю
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Эмиль Акбулат
Ответ Misha_Sapunov
ты зарабатываешь миллион а тратишь тысячу. я зарабатываю 3 тысячи, а трачу 2. кто из нас денежный мешок? загадка тебе школьная по русской речи.
Уважаемый!)))Шли бы вы...В Изумрудный город,за Мозгами к Гудвину.И удачи)))Вы сейчас похожи на Кайри с его плоскоземельными шутками
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Эмиль Акбулат
Ответ Misha_Sapunov
ну ты у школьников спросил значение этого выражения? зачем позориться-то?
Дядя ещё и обидчивый)))Может ты как Бен Симмонс обидишься,и года полтора не будешь комментировать ничего,сославшись на глубокую душевную травму?)))
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