Инсайдер Зак Лоу: «Уорриорз» считают, что Сабонис толкается, выставляет локти и использует мяч как оружие»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Зак Лоу Баскетбол

Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал о реакции «Голден Стэйт» на дисквалификацию Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз».

«Уорриорз» были потрясены и застигнуты врасплох.

Команда рассержена на лигу. Они считают, что Сабонис толкается во время борьбы за подбор в нападении, выставляет локти и использует мяч как оружие.

Поэтому, разумеется, кто-то в конечном итоге ему ответил», – сказал Лоу.

 Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл 

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36 комментариев

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ID89
Много династий бывало в НБА, но что бы Голден Стейт Нытикс - такой еще не было.
Мяч как оружие..
+96
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+85
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Consistency
Ладно, я даже оставлю за скобками огромную натянутость и смехотворность в разрезе игры в плей-офф самих претензий, но я сплю, или на судейство действительно жалуется команда, которая половину своих титулов и финалов взяла на том, что Грина не дисквалифицировали, если только по яйцам он бил не самого ЛеБрона, а Богут и компания хреначили всех подряд грязными заслонами? Ну и по мелочи там - дежурное подсвистывание ГСВ, особенно в сериях с Хьюстоном, случайная нога Зазы под Каваем и прочие шалости. Да они малость охренели походу.
+96
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+79
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Друг Джордана
Я в шоке, что вокруг этой ситуации поднялась такая буря. То, что обсуждают Грина - логично. У него репутация грязного игрока. Но ответка от всех медиаперсон против Сабониса, выглядит как давление на лигу, чтобы его прижучили и судьи его вывели из игры.

Да, конечно, он тоже может играть жестко, но надо судьям в моменте замечания делать или фолы давать.

Конспирологические теории уже не выглядят так абсурдно на фоне этой мощной медиа-машины…
+49
-2
+47
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Asanov
мяч как оружие - интересная формулировка)
+36
0
+36
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Abdulla
Уорриорз выложили у себя доказательства:
https://i.pinimg.com/originals/2b/74/78/2b7478f15bd6c20c518394196d2061ee.jpg
+25
-2
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Ballboy13
Следующее заявление от Голден Стейт будет "We can’t breathe" на одной площадке с Сабонисом.
+18
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Mr.Trol
Больше ведь никто не толкается.
+16
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иван денверов
что плохо в том, что центровой борется на своём и чужом щите
+15
0
+15
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Амен
В истории было полно случаев, когда судьи одну команду судили лучше, чем другую или просто ошибались, но такой клоунады я не припомню. Какое то просто тотальное неуважение к Сабонису и вообще команде Сакраменто. Уже возникает ощущение, что они 2-0 ведут, только потому что судьи "несправедливо" удалили дурака Грина и потому что Сабонис толкается и использует локти в борьбе под кольцом (это делают все, если что).
+16
-2
+14
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Батыр Мырза
тогда грина нужно удалять в каждой игре если хотят все по честному. недавно он херба джонса вроде с разбега по лицу пнул , но его даже не удалили.
+17
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ЮАГ
Использует мяч как оружие, а иногда бросает его прямо в кольцо...)
+14
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+12
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Эфес Фридомович
Голден Стэйт Соплежуйс
+14
-3
+11
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ExplodingSun
Ответ Друг Джордана
Я в шоке, что вокруг этой ситуации поднялась такая буря. То, что обсуждают Грина - логично. У него репутация грязного игрока. Но ответка от всех медиаперсон против Сабониса, выглядит как давление на лигу, чтобы его прижучили и судьи его вывели из игры. Да, конечно, он тоже может играть жестко, но надо судьям в моменте замечания делать или фолы давать. Конспирологические теории уже не выглядят так абсурдно на фоне этой мощной медиа-машины…
Опять судьи придушат Сакраменто под давлением лиги? Ну не в первой, выстоим.
+11
-2
+9
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ID89
Ответ Asanov
мяч как оружие - интересная формулировка)
Сабонис предложил им сражаться на "мечах", так что тут по фактам
+8
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frenemy
Мягенькие что ли!?
Мы тут во всю рассуждали как бы ГСВ смотрелись против легендарных команд прошлого, а они жалуются на современного центрового, который хоть как-то похоже борется под щитами в стиле больших прошлых поколений
+6
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Missing Dunk
>использует мяч как оружие

Сразу вспомнил, как Маркус Моррис "избавился от опеки" Джастина Андерсона, ударив его мячом по репе 😀👊 Это единственный способ "использовать мяч как оружие". Что-то не видно, чтобы Домантас делал что-то похожее
+4
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fridzon
мде... "Сабонис толкается". Звучит жалко конечно
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AEZAKMI228
ГСВ заплатили медиа
+3
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Starkom
Ответ ID89
Много династий бывало в НБА, но что бы Голден Стейт Нытикс - такой еще не было. Мяч как оружие..
Сабонис получает мяч и часто делает движение-фейк-пас в район головы соперника. Но делает хорошо и выглядит это именно как пас за спину оппоненту, а не в лицо. Так что претензии не к месту, мне кажется.
+3
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Jerry Rodrogha
Ответ fridzon
мде... "Сабонис толкается". Звучит жалко конечно
Отбирает мячик и кидаеется песочком. Что-то из детского сада.
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Jerry Rodrogha
Ответ Илья Петров
Стоило бы определиться все таки. А то в одном предложении плюшевые, а в другом они своей грязной игрой всех разматывали как команды, так и хейтерам.
Так вы и определитесь. Что ты с меня спрашиваешь? Сами грязную игру культивируют и сами в прессе побитую плюшку строят
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гилберт
Вооружён и очень опасен.
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Jerry Rodrogha
Лицемерие бывает легкое, сильное и ГСВшное
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Jerry Rodrogha
Натурально очень смешно. Всю дорогу от Богута до наших дней команда использовала грязь, игру на грани и за гранью, которую судьи позволяли. И посмотрите на них, они ноют теперь, что плюшевых пулялок кто-то обижает. В ответ на заслуженный дисквал главного по грязи во всей НБА.
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mqh9pzrxgf
Ответ Starkom
Сабонис получает мяч и часто делает движение-фейк-пас в район головы соперника. Но делает хорошо и выглядит это именно как пас за спину оппоненту, а не в лицо. Так что претензии не к месту, мне кажется.
Ну когда он раз 5 в лицо спецом запустит, тогда поговорим, а то домыслы чисто
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