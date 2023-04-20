Инсайдер Зак Лоу: «Уорриорз» считают, что Сабонис толкается, выставляет локти и использует мяч как оружие»
Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал о реакции «Голден Стэйт» на дисквалификацию Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз».
«Уорриорз» были потрясены и застигнуты врасплох.
Команда рассержена на лигу. Они считают, что Сабонис толкается во время борьбы за подбор в нападении, выставляет локти и использует мяч как оружие.
Поэтому, разумеется, кто-то в конечном итоге ему ответил», – сказал Лоу.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Мяч как оружие..
Да, конечно, он тоже может играть жестко, но надо судьям в моменте замечания делать или фолы давать.
Конспирологические теории уже не выглядят так абсурдно на фоне этой мощной медиа-машины…
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Мы тут во всю рассуждали как бы ГСВ смотрелись против легендарных команд прошлого, а они жалуются на современного центрового, который хоть как-то похоже борется под щитами в стиле больших прошлых поколений
Сразу вспомнил, как Маркус Моррис "избавился от опеки" Джастина Андерсона, ударив его мячом по репе 😀👊 Это единственный способ "использовать мяч как оружие". Что-то не видно, чтобы Домантас делал что-то похожее