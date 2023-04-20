Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал о реакции « » на дисквалификацию на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз».

«Уорриорз» были потрясены и застигнуты врасплох.

Команда рассержена на лигу. Они считают, что Сабонис толкается во время борьбы за подбор в нападении, выставляет локти и использует мяч как оружие.

Поэтому, разумеется, кто-то в конечном итоге ему ответил», – сказал Лоу.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл