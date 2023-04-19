Домантас Сабонис участвовал в тренировке и, скорее всего, сыграет в 3-м матче
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис участвовал в тренировке команды в среду утром, сообщает журналист Джеймс Хэм.
По словам главного тренера «Кингз» Майка Брауна, Сабонис, скорее всего, сыграет в третьем матче серии первого раунда против «Голден Стэйт» (2-0).
Ранее сообщалось, что литовцу диагностировали ушиб грудной клетки.
Во время второго матча серии форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин наступил одной ногой на Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор. Грин был удален с площадки, а затем дисквалифицирован на один матч.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
портить отношения из-за такой фигни..такое себе решения!
а момент с Грином--это игровой момент !таких моментов за сезон бывает много , не будут же клубы враждовать и ссориться друг с другом из-за игровых моментов ...! Это тот случай когда клуб важнее игрока