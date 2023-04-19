Домантас Сабонис участвовал в тренировке и, скорее всего, сыграет в 3-м матче

Центровой « » участвовал в тренировке команды в среду утром, сообщает журналист Джеймс Хэм.

По словам главного тренера «Кингз» Майка Брауна, Сабонис, скорее всего, сыграет в третьем матче серии первого раунда против «Голден Стэйт» (2-0).

Ранее сообщалось, что литовцу диагностировали ушиб грудной клетки.

Во время второго матча серии форвард « » Дрэймонд Грин наступил одной ногой на Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор. Грин был удален с площадки, а затем дисквалифицирован на один матч.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл