Домантас Сабонис участвовал в тренировке и, скорее всего, сыграет в 3-м матче

Теги травмы Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

 Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис участвовал в тренировке команды в среду утром, сообщает журналист Джеймс Хэм.

По словам главного тренера «Кингз» Майка Брауна, Сабонис, скорее всего, сыграет в третьем матче серии первого раунда против «Голден Стэйт» (2-0).

Ранее сообщалось, что литовцу диагностировали ушиб грудной клетки.

Во время второго матча серии форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин наступил одной ногой на Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор. Грин был удален с площадки, а затем дисквалифицирован на один матч.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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10 комментариев

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ExplodingSun
Ответ заблокированному пользователю
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просто переиграл Грина, который лупасил его весь матч, в его же игре) Кстати, Сабонис лишь второй человек, кому удалось такое провернуть с Дреймондом. Обычно грязные штучки сходят Грину с рук.
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Ванька
А эти диагнистировщики официальные нба? А то ГСВ могли бы подать запрос на официальное обследование и дисквалифицировать уже Сабоса.
+8
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Potors
Ктотас удивилсус?
+3
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Super Objectively
Ответ Ванька
А эти диагнистировщики официальные нба? А то ГСВ могли бы подать запрос на официальное обследование и дисквалифицировать уже Сабоса.
Та бро )) НБА это закрытый клуб..им работать и сотрудничать нужно будет в дальнейшем будущем )!
портить отношения из-за такой фигни..такое себе решения!
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Ванька
Ответ Super Objectively
Та бро )) НБА это закрытый клуб..им работать и сотрудничать нужно будет в дальнейшем будущем )! портить отношения из-за такой фигни..такое себе решения!
Ну как Портленд пытался ГСВ прокатить с Пейтоном 2, я буду не удивлен.
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Super Objectively
Ответ Ванька
Ну как Портленд пытался ГСВ прокатить с Пейтоном 2, я буду не удивлен.
ну бро ! это как бы разные вещи ! случай с ГП2 ..речь об нарушении правил сотрудничества и взаимодействия клубов ))тут и правда Портленд поступил подло со своими партнерами по сделке !) за такое и правда нужно дать по щам))

а момент с Грином--это игровой момент !таких моментов за сезон бывает много , не будут же клубы враждовать и ссориться друг с другом из-за игровых моментов ...! Это тот случай когда клуб важнее игрока
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