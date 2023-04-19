Известный спортивный эксперт раскритиковал НБА за дисквалификацию форварда « » Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против « » (0-2).

«Сегодня я испытываю отвращение к . Меня тошнит от того, что все ведут себя так, будто это всего лишь очередной матч. Это не очередной матч. Это матч плей-офф. Нужно сделать что-то гораздо более вопиющее, чтобы тебя отстранили от матча плей-офф.

Сегодня утром я разговаривал по телефону с офисом лиги. Их позиция ясна. Грин проявил чрезмерную грубость, слишком демонстративно наступив на Сабониса, и у него есть история нарушений. Они приняли во внимание эти два факта.

Я считаю, что НБА слишком часто соглашается и сдается перед общественным мнением, из-за чего принимает подобные решения. Я считаю его ужасным.

Причин для дисквалификации Грина не было. Но я не удивлен, я ожидал такого решения. И в этом отношении я возлагаю ответственность на , потому что он знал, что сделает лига», – заявил Смит.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл