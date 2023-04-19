Стивен Эй Смит о дисквалификации Дрэймонда Грина: «Сегодня я испытываю отвращение к НБА»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит раскритиковал НБА за дисквалификацию форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (0-2).

«Сегодня я испытываю отвращение к НБА. Меня тошнит от того, что все ведут себя так, будто это всего лишь очередной матч. Это не очередной матч. Это матч плей-офф. Нужно сделать что-то гораздо более вопиющее, чтобы тебя отстранили от матча плей-офф.

Сегодня утром я разговаривал по телефону с офисом лиги. Их позиция ясна. Грин проявил чрезмерную грубость, слишком демонстративно наступив на Сабониса, и у него есть история нарушений. Они приняли во внимание эти два факта.

Я считаю, что НБА слишком часто соглашается и сдается перед общественным мнением, из-за чего принимает подобные решения. Я считаю его ужасным.

Причин для дисквалификации Грина не было. Но я не удивлен, я ожидал такого решения. И в этом отношении я возлагаю ответственность на Дрэймонда Грина, потому что он знал, что сделает лига», – заявил Смит.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
"Нужно сделать что-то гораздо более вопиющее, чтобы тебя отстранили от матча плей-офф."
Наступить прям на лицо? Впиться зубами в шею?
Абсолютно нормальный дисквал для одного из самых отмороженных игроков лиги.
+96
-10
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanya_xl
Если б убил, тогда да, можно дисквалафицировать на матч, а может даже на два.
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ID89
Ну коли такое отвращение, то надо увольняться. Другое дело, что Эй Смит такого никогда не сделает
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Killmeporch
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
"Нужно сделать что-то гораздо более вопиющее, чтобы тебя отстранили от матча плей-офф." Наступить прям на лицо? Впиться зубами в шею? Абсолютно нормальный дисквал для одного из самых отмороженных игроков лиги.
Из всех языков ты видимо решил использовать язык фактов
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tolball
Я представляю на какое говн..о истек бы Смит,если бы это Сабонис был на месте Грина...там был бы ор "Чего только на один матч"??!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
beams
Он вообще-то после того как наступил на Сабу, начал вести себя как неадеквашка, провоцировал толпу, а это чревато могло бы закончиться, какие ещё причины должны быть для дисквы?
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9f99s5s6fr
Ответ Andrey Pakhotnykh
гораздо более вопиющее - это например толкнуть в спину в быстром отрыве, например когда Клей связки порвал, ну это для тех кто в баскет играл понятнее. По ситуации _ Грин не прав, дисква ожидаема, всё по делу.
Толкнуть в спину (хотя чаще цепляют, имитируя попытку отбора), рубануть по рукам под кольцом и прочее, это все может не спортивно, но является логичным и баскетбольным, нежелание проигрывать и прочее. А вот так как Грин поступил, это прямая агрессия, ничего общего не имеющая с баскетболом
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Pakhotnykh
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
"Нужно сделать что-то гораздо более вопиющее, чтобы тебя отстранили от матча плей-офф." Наступить прям на лицо? Впиться зубами в шею? Абсолютно нормальный дисквал для одного из самых отмороженных игроков лиги.
гораздо более вопиющее - это например толкнуть в спину в быстром отрыве, например когда Клей связки порвал, ну это для тех кто в баскет играл понятнее. По ситуации _ Грин не прав, дисква ожидаема, всё по делу.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jxmazefan
Ответ 3pointmaster
нба всегда была лигой темнокожих. так что если и есть проявления расизма, то это черный расизм.
На это и намекал. Плохо умею в сарказм
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Pakhotnykh
Ответ beams
Он вообще-то после того как наступил на Сабу, начал вести себя как неадеквашка, провоцировал толпу, а это чревато могло бы закончиться, какие ещё причины должны быть для дисквы?
да это вроде норм для НБА - провоцировать толпу, закончиться могло тем, что какойнить отбитый фанат получил дискву на несколько лет
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9f99s5s6fr
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
"Нужно сделать что-то гораздо более вопиющее, чтобы тебя отстранили от матча плей-офф." Наступить прям на лицо? Впиться зубами в шею? Абсолютно нормальный дисквал для одного из самых отмороженных игроков лиги.
Мне кажется лига еще максимально мягко наказала Грина. Эта ситуация была очень опасной для Сабониса, так же Грин не проявил никакого сочувствия и уважения к сопернику, вел себя отвратительно. Думаю а регулярке было бы больше одной игры
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TryHarden13
Вот что меня забавляет в этих экспертах и коментаторах, так это то что они, кажется не до конца понимают, для чего нужны наказания. Ощущение, что многие думают, что это какая-то месть или типа того, странно что еще не звучат крики о расизме - "это потому что черный ударил белого".
На самом деле Грин очень давно к этому шел, он играет грубо и грязно всегда, он всегда обезьяничает, при этом он еще и умудряется бегать за судьями и спорить с ними.
Он получил наказание, по совокупности и если ГС проиграют серию из-за него, я надеюсь, что они сделают выводы и обсудят с ним эту ситуацию (конечно нет, Керр его всегда защищал)
И самое главное, почему то эксперт совершенно не обращает внимание, на травму, ключевого игрока противоположной команды. Да сейчас там ушиб, но какие мм его отделяли от трещины в ребрах, Стивен не спросил у Саба, или ему это не интресно?
По мнению Смита было бы честно что?
Грин не получает дисквал и продолжает свою хрень на поле, например "случайно" вырубает Фокса, да?
Странное понятие о правосудии, у Смита, очень странное.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
"Нужно сделать что-то гораздо более вопиющее, чтобы тебя отстранили от матча плей-офф." Наступить прям на лицо? Впиться зубами в шею? Абсолютно нормальный дисквал для одного из самых отмороженных игроков лиги.
В футболе был один такой, кусал соперников. Дали дискву, вроде бы угомонился.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VolkXan
Грин который бил по яйцам.😑не исправим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
3pointmaster
Ответ jxmazefan
Ну вообще мне кажется, что Грина дисквалифицировали, потому что он наступил на белого. Если бы наоборот, то была бы обычная ситуация максимум на флэгрант 1. Нба всё еще остается расисткой организацией
нба всегда была лигой темнокожих. так что если и есть проявления расизма, то это черный расизм.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Егор Никитин
ну смотри Леброн для нынешнего поколения это что-то типа Джордана, а ГСВ что-то типа Детройта. Леброн герой планетарного масштаба, а ГСВ просто выигрывали у него титулы, но это ничего в умах людей не изменило относительно того кто герой
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Друг Писателя
Ответ jxmazefan
На это и намекал. Плохо умею в сарказм
Вообще не понятно сарказм это или нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Егор Никитин
ну будем откровенны, баскетбол устал от ГСВ, а тут еще Леброн восстал из пепла
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TryHarden13
Ответ sanya_xl
Если б убил, тогда да, можно дисквалафицировать на матч, а может даже на два.
Да и тогда б нашлись те, кто сказал бы что это чрезмерно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Такие стали нытики и плаксы, мало того, что совсем без защиты играют регулярный чемпионат, еще и в плей-офф стали дисквалификации лепить всем подряд ! Свободу Грину !
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Никитин
ну будем откровенны, баскетбол устал от ГСВ, а тут еще Леброн восстал из пепла
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
"очередной" => обычный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий