Стивен Эй Смит о дисквалификации Дрэймонда Грина: «Сегодня я испытываю отвращение к НБА»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит раскритиковал НБА за дисквалификацию форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (0-2).
«Сегодня я испытываю отвращение к НБА. Меня тошнит от того, что все ведут себя так, будто это всего лишь очередной матч. Это не очередной матч. Это матч плей-офф. Нужно сделать что-то гораздо более вопиющее, чтобы тебя отстранили от матча плей-офф.
Сегодня утром я разговаривал по телефону с офисом лиги. Их позиция ясна. Грин проявил чрезмерную грубость, слишком демонстративно наступив на Сабониса, и у него есть история нарушений. Они приняли во внимание эти два факта.
Я считаю, что НБА слишком часто соглашается и сдается перед общественным мнением, из-за чего принимает подобные решения. Я считаю его ужасным.
Причин для дисквалификации Грина не было. Но я не удивлен, я ожидал такого решения. И в этом отношении я возлагаю ответственность на Дрэймонда Грина, потому что он знал, что сделает лига», – заявил Смит.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Наступить прям на лицо? Впиться зубами в шею?
Абсолютно нормальный дисквал для одного из самых отмороженных игроков лиги.
На самом деле Грин очень давно к этому шел, он играет грубо и грязно всегда, он всегда обезьяничает, при этом он еще и умудряется бегать за судьями и спорить с ними.
Он получил наказание, по совокупности и если ГС проиграют серию из-за него, я надеюсь, что они сделают выводы и обсудят с ним эту ситуацию (конечно нет, Керр его всегда защищал)
И самое главное, почему то эксперт совершенно не обращает внимание, на травму, ключевого игрока противоположной команды. Да сейчас там ушиб, но какие мм его отделяли от трещины в ребрах, Стивен не спросил у Саба, или ему это не интресно?
По мнению Смита было бы честно что?
Грин не получает дисквал и продолжает свою хрень на поле, например "случайно" вырубает Фокса, да?
Странное понятие о правосудии, у Смита, очень странное.