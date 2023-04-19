Эдриан Воджнаровски: «Уорриорз» не согласны с дисквалификацией Грина. Они в ярости»
По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Уорриорз» возмущены решением НБА дисквалифицировать форварда Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).
«Уорриорз», одним словом, в ярости.
Они определенно не согласны с дисквалификацией. Думаю, они были удивлены. В этом нет сомнений», – сказал Воджнаровски.
Грин дисквалифицирован на один матч за то, что наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время 2-го матча серии плей-офф.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Сабас даже если со сломанными рёбрами, то нужно выходить и помогать делать 3-0. Это гарантия прохода дальше. Иначе можно поплатиться.
Сегодня слушал как штатовские нба обозреватели осуждали лигу за то что нет явных правил по поводу дисквалификаций. При этом они сочувствовали ГСВ. Хаха, ребятки, да если бы были эти правила, Грин легко отъехал бы на 3-5 матчей по совокупности.
Никто такого не ожидал, а что случилось?