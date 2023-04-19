По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Уорриорз» возмущены решением дисквалифицировать форварда на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).

«Уорриорз», одним словом, в ярости.

Они определенно не согласны с дисквалификацией. Думаю, они были удивлены. В этом нет сомнений», – сказал Воджнаровски.

Грин дисквалифицирован на один матч за то, что наступил на центрового « » Домантаса Сабониса во время 2-го матча серии плей-офф.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл