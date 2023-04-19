Эдриан Воджнаровски: «Уорриорз» не согласны с дисквалификацией Грина. Они в ярости»

Теги дисквалификации Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Уорриорз» возмущены решением НБА дисквалифицировать форварда Дрэймонда Грина на 3-й матч серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).

«Уорриорз», одним словом, в ярости.

Они определенно не согласны с дисквалификацией. Думаю, они были удивлены. В этом нет сомнений», – сказал Воджнаровски.

Грин дисквалифицирован на один матч за то, что наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время 2-го матча серии плей-офф.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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41 комментарий

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MitsubushiSony
Неадеквата наконец-то заслуженно наказали. Какая жалость.
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Yaroslove
Скажите спасибо, что одним матчем ограничились ))
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gigga1
Никогда такого не было и вот опять!
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-3
+26
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V@d!m
ну конечно, за столько лет привыкли в максимальной лояльности к себе со стороны лиги, и когда их наконец судят как остальных, то это вызывает "удивление"
+25
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Nightyork97
Да тут безумные фанатики свели с ума все ветки. Пахнет жареным, мешок в предсмертных конвульсиях перед вылетом. Грин не просто заслужил, я бы сказал 1 матч для него это подарок с его архивом нарушений.
+35
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Killmeporch
Ответ Nightyork97
Да тут безумные фанатики свели с ума все ветки. Пахнет жареным, мешок в предсмертных конвульсиях перед вылетом. Грин не просто заслужил, я бы сказал 1 матч для него это подарок с его архивом нарушений.
в первые с тобой согласен, я в шоке что некоторые ещё и Сабониса пытаются выставить виновным. Это вообще нормально нет
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Ivan Kuzmenyuk
Мягко говоря, Грина нужно было менять ещё после эпизода с Пулом. Уже бы спокойно наигрывали замену. В этой реакции косвено виноват и офис ГСВ, Грин псих, а они его заставили с начала сезона нервничать.

Сабас даже если со сломанными рёбрами, то нужно выходить и помогать делать 3-0. Это гарантия прохода дальше. Иначе можно поплатиться.
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Суперпупс
Тем хуже для них. Дали минимальное наказание из разумных. При этом ни Степан, ни Томпсон не осудили этого цензореда.
Сегодня слушал как штатовские нба обозреватели осуждали лигу за то что нет явных правил по поводу дисквалификаций. При этом они сочувствовали ГСВ. Хаха, ребятки, да если бы были эти правила, Грин легко отъехал бы на 3-5 матчей по совокупности.
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Jerry Rodrogha
Ответ anton sorokin
Я видимо что то не понимаю. В ситуации, в которой один игрок хватает другого за руку, а второй, отмахиваясь дает ему по лицу, однозначно можно расценивать как технарь одному и неспортивный за отмах второму с возможным удалением с этого матча. Но я, возможно путаю, но Сабонису технарь даже постфактум не выписали . Удаление на след игру дают за намеренное причинение ущерба здоровью. Отсутствие этого технаря делает это удаление предвзятым и скорее больше репутационным
Ему сразу технарь дали же. Ты чего?
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zippa
Рафик неуиноуный.
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Райли Карри
да всё они понимают. и что вылетят в первом раунде. и что Грина не сохранят. и что пула зря на макс подписали. работа. надо делать вид, что не согласны.
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Leo Bonart
Ответ Виталий Нестер
Вопросов нет, Грину все по делу. Но Сабониса тоже стоило или захват ноги норма?
А Сабонису сразу выписали честно заработанный технарь
+5
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Djoyin
Так и чувствуется запах ухи 🐟
+5
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speeditw
Ответ Лиллард унижатель!
Ну теперь Керр будет с лавки кричать: "За себя и за Дреймашку!"
Ему пора бы уже у Риверса научиться искусству толкать речи в таймаутах, тогда бы, может быть, и счёт в серии был другой...
+2
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TryHarden13
"Они не понимают что случилось и они в япрости!" - ой самого грязного игрока, нынешнего поколения, наконец-то хоть как то, серьезно наказали?
Никто такого не ожидал, а что случилось?
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alexLA
Да плевать с чем они там на согласны. Раз грязная игра Грина их устраивает, то пусть получают.
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Лиллард унижатель!
Ну теперь Керр будет с лавки кричать: "За себя и за Дреймашку!"
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Abdulla
https://www.meme-arsenal.com/memes/713f5612912bb8bb42f21cc24838ed23.jpg
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Деревенский Кобе
Ответ Александр Митраков
"одним словом, в ярости." не одним тогда, а двумя
окошко открой)
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Сергей Дубоделов
Проще говоря вместо вайзмана, грина в пакете отдать стоило?
Я не смотрел ни одной игры Уайзмана в Детройте, но по фэнтези стату он набивал. Может проблема не в парне, а в тренерах, которые ему не давали играть?
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Andrey Pakhotnykh
Стоит понимать, хотел бы сломать ребра - сломал бы
Ну нет. Это не угадаешь. А если бы ещё более отчётливо прыгнул, то и на 25 матчей отдыхать пошёл. Я в принципе удивлён дисквой на 1 матч. Это 10 минимум. Его только ПО отмазало.
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Виталий Нестер
Ответ Райли Карри
да всё они понимают. и что вылетят в первом раунде. и что Грина не сохранят. и что пула зря на макс подписали. работа. надо делать вид, что не согласны.
По Пулу согласен на 100%.
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jonnysilverhand01
Свободу Дреймонду Грину !
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badaboom
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Мягко говоря, Грина нужно было менять ещё после эпизода с Пулом. Уже бы спокойно наигрывали замену. В этой реакции косвено виноват и офис ГСВ, Грин псих, а они его заставили с начала сезона нервничать. Сабас даже если со сломанными рёбрами, то нужно выходить и помогать делать 3-0. Это гарантия прохода дальше. Иначе можно поплатиться.
Дока улыбают твои гарантии)
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Никола Тесла
Ответ zippa
Рафик неуиноуный.
Нога самонаступилась. Сабонис сам схватил ногу Грина и в грудь себе ударил со словами: вот что тебе будет.
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