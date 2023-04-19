Чендлер Парсонс о фоле Джарретта Аллена: «Если бы это был Дрэймонд Грин, он бы был удален и получил неспортивный фол 2-й степени»

Теги Кливленд Голден Стэйт Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Дрэймонд Грин Джулиус Рэндл Джарретт Аллен Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался о фоле центрового «Кливленда» Джарретта Аллена на Джулиусе РэндлеНью-Йорк») во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.

«Если бы это был Дрэймонд Грин, он был бы удален, получил неспортивный фол 2-й степени, и, вероятно, дисквалифицирован на следующий матч», – сказал Парсонс.

Судьи наказали Аллена неспортивным фолом 1-й степени.

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11 комментариев

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b6bb33dp3v
Да и как бы момент был игровой. Понимаю что вышло очень травмоопасно, там не было умысла сломать игрока, не было грязных толчков в спину там или еще чего. Он просто пытался накрыть, не грязный момент абсолютно как по мне
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Djoyin
Просто Аллен вообще не грязный игрок
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Донован хозяин НБА
Чендлеру халявное бабло в мозг ударило?
Чисто игровой момент, где Аллен на долю секунды не успел долететь до мяча
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Light Yagami
На это даже на видео смотреть больно. Рэндл терминатор, конечно, даже Яннис рассыпался недавно после похожего падения.
+9
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gigga1
Смотрел комменты к эпизоду в houseofhighlights - все однозначны во мнении - игровой момент/фол за игру в баскетбол... Из-за травмоопасности ситуации технический норм. Но тут точно нет умышленной или избыточной грубости.
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Jerry Rodrogha
Ответ b6bb33dp3v
Да и как бы момент был игровой. Понимаю что вышло очень травмоопасно, там не было умысла сломать игрока, не было грязных толчков в спину там или еще чего. Он просто пытался накрыть, не грязный момент абсолютно как по мне
Фол очень грязный. Летишь сзади в корпус данкующего, не навстречу. Флагрант-1 точно. Насчёт флагрант-2 не берусь судить.
+8
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Misha_Sapunov
Ответ Донован хозяин НБА
Чендлеру халявное бабло в мозг ударило? Чисто игровой момент, где Аллен на долю секунды не успел долететь до мяча
это грязь. когда летишь так сзади- будь готов, что ты можешь сломать игрока и понести ответственность. это одно из самых травмоопасных движений в лиге. аллену просто повезло. судейки..
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Райли Карри
был такой фол на мне. перехват, выход, фол. претензий не имел. да, грубо. но, игра. все хотят выиграть. драку погасил в самом начале. сказал, друг, люблю бдсм, больно-хорошо, значит живой
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Mr.Trol
Ничего умышленного не было, борьба и неудачное падение, Аллен пытался заблокировать. Рэндлу сильно повезло, что упал на крепкий зад, а не руку вывирнул как Богут.
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