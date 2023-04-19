Чендлер Парсонс о фоле Джарретта Аллена: «Если бы это был Дрэймонд Грин, он бы был удален и получил неспортивный фол 2-й степени»
Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался о фоле центрового «Кливленда» Джарретта Аллена на Джулиусе Рэндле («Нью-Йорк») во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.
«Если бы это был Дрэймонд Грин, он был бы удален, получил неспортивный фол 2-й степени, и, вероятно, дисквалифицирован на следующий матч», – сказал Парсонс.
Судьи наказали Аллена неспортивным фолом 1-й степени.
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Чисто игровой момент, где Аллен на долю секунды не успел долететь до мяча