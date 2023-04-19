Чендлер Парсонс о фоле Джарретта Аллена: «Если бы это был Дрэймонд Грин, он бы был удален и получил неспортивный фол 2-й степени»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался о фоле центрового « » на (« ») во 2-м матче серии первого раунда плей-офф.

«Если бы это был Дрэймонд Грин, он был бы удален, получил неспортивный фол 2-й степени, и, вероятно, дисквалифицирован на следующий матч», – сказал Парсонс.

Судьи наказали Аллена неспортивным фолом 1-й степени.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл