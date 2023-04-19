Мишко Разнатович: «Эргин Атаман и «Панатинаикос» очень подходят друг другу»

Агент Мишко Разнатович, представляющий интересы главного тренера « » , прокомментировал возможный переход своего клиента в греческий « ».

«Как вы знаете, руководство «Панатинаикоса» очень эмоциональное, у него есть страсть, как и у Атамана. Они очень подходят друг другу. И если это произойдет, это принесет много эмоций греческому и европейскому баскетболу. Не знаю, произойдет ли это, но скоро узнаем.

Атаману нужен новый вызов. Конечно, прыжок с 10-го этажа — это тоже вызов. Я не это имею в виду. Он хочет настоящего баскетбольного вызова, который позволит ему попытаться снова добиться того, что он сделал в «Эфесе» – вывести команду из нижней части на вершину», – сказал Разнатович.