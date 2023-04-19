Мишко Разнатович: «Эргин Атаман и «Панатинаикос» очень подходят друг другу»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос Мишко Разнатович Баскетбол

Агент Мишко Разнатович, представляющий интересы главного тренера «Анадолу Эфеса» Эргина Атамана, прокомментировал возможный переход своего клиента в греческий «Панатинаикос».

«Как вы знаете, руководство «Панатинаикоса» очень эмоциональное, у него есть страсть, как и у Атамана. Они очень подходят друг другу. И если это произойдет, это принесет много эмоций греческому и европейскому баскетболу. Не знаю, произойдет ли это, но скоро узнаем.

Атаману нужен новый вызов. Конечно, прыжок с 10-го этажа — это тоже вызов. Я не это имею в виду. Он хочет настоящего баскетбольного вызова, который позволит ему попытаться снова добиться того, что он сделал в «Эфесе» – вывести команду из нижней части Евролиги на вершину», – сказал Разнатович.

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