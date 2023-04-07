Эргин Атаман: «Мне поступило предложение от «Панатинаикоса». Рассмотрим ситуацию в ближайшем будущем»

Главный тренер « » Эрин Атаман заявил, что не стоит придавать большого значения слухам о переговорах в заключительной стадии сезона.

«Не хочу сейчас вдаваться в подробности контрактных процессов. В ближайшие месяцы в «Эфесе» будут строиться планы относительно игроков и тренеров. Не верьте ложным слухам. Кто угодно может сделать предложение кому угодно. Нет никакого соглашения. Мы будем смотреть вперед.

Мы как семья. Проанализируем неудачи этого сезона. После этого посмотрим. На данный момент сезон не закончен.

Я никогда ни с кем не встречался лицом к лицу, это все спекуляции прессы. Конечно, мне поступило предложение [от « »]. Мы поблагодарили их и сказали, что рассмотрим ситуацию в ближайшем будущем. В этот период мне и игрокам поступает много офферов. Естественные вещи», – заявил тренер.

Контракт Атамана истекает по окончании текущего сезона.

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