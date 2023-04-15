«Моя вина, прошу прощения у всех». Эргин Атаман взял на себя ответственность за неудачи «Эфеса»

Главный тренер « » после заключительного тура регулярного чемпионата -2022/23 взял на себя ответственность за неудовлетворительный результат команды. Дважды став чемпионами в 2021 и 2022 году, «Эфес» не вышел в плей-офф в текущем сезоне.

«Мне очень грустно. Я хотел бы извиниться перед болельщиками «Анадолу Эфеса», клубом и советом директоров. У нас отличная команда. После четырех лет, в этом сезоне мы провалились. Моя ошибка, моя вина, прошу прощения у всех. Вот и все», – сказал тренер в послематчевом интервью.

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