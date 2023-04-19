«У меня хорошее предчувствие». Эргин Атаман подтвердил, что близок к переходу в «Панатинаикос»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос чемпионат Греции чемпионат Турции Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман заявил, что продолжает вести переговоры с «Панатинаикосом», и намекнул, что скоро примет предложение греческого клуба.

«Это правда, мы разговариваем. Все, что я могу вам сказать, это то, что у меня хорошее предчувствие.

Добавлю, что если я покину «Эфес», то «Панатинаикос» будет первым в моем списке. Скоро я дам ответ на полученное предложение.

Президент клуба сказал мне, что хочет вернуть «Панатинаикос» на свое место, и меня это устраивает. Я хочу, чтобы мы выиграли титулы и многого добились. Если перейду в «Панатинаикос», хочу стать новым Желько «Панатинаикоса», – сказал Атаман.

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4 комментария

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Антон Чугунов
Итудис - грек в «Фенербахче», Атаман - турок в «Панатинаикосе». Вот это новости..
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Сергей Орлов
Соболезнования Пао. Хотя они и так как фекалии в проруби бултыхаются. И поздравления Эфесу.
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BananaMama
Ответ Антон Чугунов
Итудис - грек в «Фенербахче», Атаман - турок в «Панатинаикосе». Вот это новости..
Кстати, конкретно эти два клуба - Фенер и Пао - дружат между собой на уровне фан-движей. Как бы это ни было удивительно, исходя из истории отношений стран и народов
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Антон Чугунов
Ответ BananaMama
Кстати, конкретно эти два клуба - Фенер и Пао - дружат между собой на уровне фан-движей. Как бы это ни было удивительно, исходя из истории отношений стран и народов
Я знаю, да
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