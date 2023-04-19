«У меня хорошее предчувствие». Эргин Атаман подтвердил, что близок к переходу в «Панатинаикос»

Главный тренер « » заявил, что продолжает вести переговоры с « », и намекнул, что скоро примет предложение греческого клуба.

«Это правда, мы разговариваем. Все, что я могу вам сказать, это то, что у меня хорошее предчувствие.

Добавлю, что если я покину «Эфес», то «Панатинаикос» будет первым в моем списке. Скоро я дам ответ на полученное предложение.

Президент клуба сказал мне, что хочет вернуть «Панатинаикос» на свое место, и меня это устраивает. Я хочу, чтобы мы выиграли титулы и многого добились. Если перейду в «Панатинаикос», хочу стать новым Желько «Панатинаикоса», – сказал Атаман.

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