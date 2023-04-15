Эргин Атаман о своем будущем в «Анадолу Эфесе»: «Возможно, пришло время для перемен»

Главный тренер « » допустил, что покинет клуб после завершения сезона.

«Мы вместе с президентом клуба примем решение по продолжению совместной деятельности после завершения сезона. Мы уже разговаривали с ним на этой неделе, но не пришли к окончательному решению.

Я уже уходил отсюда раньше, а затем возвращался. Решения нет, но, возможно, пришло время для перемен», – заявил Атаман.

Дважды став чемпионами в 2021 и 2022 году, «Эфес» не вышел в плей-офф в текущем сезоне.

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