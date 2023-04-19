Издание The Athletic опубликовало результаты традиционного ежегодного опроса действующих игроков НБА.

В номинации «Самый переоцененный игрок» наибольшее количество голосов получил разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг.

Болельщики «Селтикс» во вторник скандировали «переоцененный» в адрес Янга во время второго матча серии между командами. Трэй набрал 24 очка, 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата.

«Бостон» победил 119:106 и ведет в серии 2-0.

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