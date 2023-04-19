Болельщики «Селтикс» скандировали «переоцененный» в адрес Трэя Янга

Теги Бостон Атланта НБА видео болельщики НБА плей-офф Трэй Янг Баскетбол

Издание The Athletic опубликовало результаты традиционного ежегодного опроса действующих игроков НБА.

В номинации «Самый переоцененный игрок» наибольшее количество голосов получил разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг.

Болельщики «Селтикс» во вторник скандировали «переоцененный» в адрес Янга во время второго матча серии между командами. Трэй набрал 24 очка, 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата.

«Бостон» победил 119:106 и ведет в серии 2-0.

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9 комментариев

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Undrey
да уж янг, совсем недавно ему регулярка была скучной, теперь плей ин и оверрейтед) думал, если в финал конференции с первого раза вышел, то игру прошёл)
+32
-1
+31
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siberiancom
Выдали базу.
+15
-3
+12
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BT
Я так понял, что болельщики Селтикс ознакомились с итогами голосования и скандировали, как говорится, строго "по фактам"?
+8
0
+8
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Vagant
Селтикс установили рекорд плей-офф НБА, совершив всего 8 фолов во втором победном матче над Атлантой.
+4
0
+4
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Akves
Янг демонстрирует абсолютно примитивный баскетбол. Совсем без мысли в атаке.
+5
-2
+3
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de-fussball
#СпаситеДежонтия
+3
-1
+2
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scorp19
Так и есть. Мусорный скорер без защиты. В ПО с таким нечего ловить.
+4
-3
+1
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Mr.BadGuy
Они просто завидуют его прическе
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Райли Карри
я смотрю. не могу остановиться
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