Игроки НБА считают Трэя Янга самым переоцененным игроком, Дрю Холидэя – самым недооцененным

Теги Атланта Милуоки Филадельфия НБА Дрю Холидэй Джоэл Эмбиид Трэй Янг Баскетбол

Издание The Athletic опубликовало результаты традиционного ежегодного опроса действующих игроков лиги.

Ровно половина опрошенных игроков считают центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида самым ценным игроком нынешнего сезона. Около четверти игроков проголосовали за Николу Йокича («Денвер»), 15,7 процента – за Янниса Адетокумбо («Милуоки»).

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй победил в номинациях «Лучший игрок в обороне» и «Самый недооцененный игрок».

В номинации «Самый переоцененный игрок» наибольшее количество голосов получил разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг.

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30 комментариев

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Кирилл
Самое забавное, что лучшего защищающегося этого года игроки, можно сказать, ставят ни во что )
+42
-2
+40
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duberry
Ответ SayonaraBoy
Телегу про то что Холидэй недооценён форсят уже пару лет, я бы сказал , что он уже оверрейтед , причем довольно сильно, человек поехал на мвз вместо Хардена в этом году , что это если не переоценка?
С чего бы? Элитная защита, больше 20 очей в среднем, важная роль в контендере? Много таких гардов? Не думаю. Недооценен, потому что не медийный, и о нём говорят только знающие, а обывалы нет, вот и ответ на твой вопрос.
+38
0
+38
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mastadon
Ответ Лиллард унижатель!
Ахаха блокшоты JJJ игроков не впечатляют, больше боятся цепких рук Джру и Дорта
пару памп фэйков и дпой идёт отдыхать на банку
+37
-2
+35
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ОклаКонь
Грин и Брукс назвали переоценённым друг друга
+33
0
+33
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mastadon
Янг переоценен, но все ещё лучше Моранта
+35
-14
+21
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namankey
Ответ Аморалинни
Батлер оверрейтед, ахахахха
Не все игроки могут оценить плей офф Джимми. Эти игроки больше разбираются в рыболовных снастях
+21
0
+21
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elephant12
Остин Ривз везде попал
+20
0
+20
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Лиллард унижатель!
Ахаха блокшоты JJJ игроков не впечатляют, больше боятся цепких рук Джру и Дорта
+13
0
+13
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Sonder
Ответ Cursed
Не совсем понимаю, что такого "underrated" у ШГА если он будет в первой символической, а возможно и в защитной сборных
он будет там по оценкам людей более или менее разбирающихся в баскетболе, которые зарабатывают этим, грубо говорв, на жизнь

а ты выйди и спроси: "ну кто там у вас в нба самые крутые-то???"

подавляющее большинство обычных зрителей с дивана даже не вспомнят о Шае, но наверняка назовут лебронов уэстбруков дэвисов всяких дончичей и зайонов

люди не знают ценности ни шая, ни холидэя (спустя десяток лет уже), ни брансона.

они недооценены
+16
-3
+13
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Аморалинни
Батлер оверрейтед, ахахахха
+10
-1
+9
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sanya_xl
Дпой получил 4% от игроков, получается Джексон и есть самым переоцененным)
+8
0
+8
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Рассел не пасует
Даже на конкурсе неудачников Рендл был вторым
+9
-1
+8
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mastadon
Батлер с Грином являются переоценными видимо потому, что играют в победный баскетбол без кучи трехочковых, мега кроссоверов. Для таких Джамал Кроуфорд гоат
+10
-3
+7
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SayonaraBoy
Телегу про то что Холидэй недооценён форсят уже пару лет, я бы сказал , что он уже оверрейтед , причем довольно сильно, человек поехал на мвз вместо Хардена в этом году , что это если не переоценка?
+20
-14
+6
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Cursed
Не совсем понимаю, что такого "underrated" у ШГА если он будет в первой символической, а возможно и в защитной сборных
+7
-3
+4
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Средний палец Кирана Тирни
Самый переоцененый в списке есть Остин Ривз)))
+3
0
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BananaMama
Ответ mastadon
Батлер с Грином являются переоценными видимо потому, что играют в победный баскетбол без кучи трехочковых, мега кроссоверов. Для таких Джамал Кроуфорд гоат
Ладно Грин, про его роль в победах ГСВ можно хотя бы разговаривать и спорить
Подскажите мне, а что такого выиграл Батлер, что его так противопоставляют этим "кексикам с трешками"? Победный баскетбол? Сколько чемпионских титулов у этого победителя?
+8
-6
+2
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OKC®
Вот игроки четко голосуют.
Дпой должен быть либо Холидэй, либо Дорт.
Самым недооценным должен быть ШГА.
+4
-2
+2
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Дэвид_Мойес
Ответ elephant12
Остин Ривз везде попал
Верно, в первой картинке ошибка
https://ibb.co/Sr9w81Y
+1
0
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Дмитрий Березкин
Ни одного голоса в дпой за роба уильямса. Интересно
+2
-1
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Телохранитель Джеймса Уорти
Забавно, что по мнению игроков новоиспечённый DPOY в рейтинге только 9-й.
+1
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BT
А с кем бы большинство игроков НБА хотели бы играть в одной команде, нет такого опроса?
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rembrandao
Удивительно, что в списке переоцененных нет Дончича, зато есть Ривз, который играет и тащит команду за сущие копейки.
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oki-oki
Все наоборот....как раз Рэндл и Янг и есть недооцененые! Плюс Хардена в этом сезон можно к таким причислить. Рендела хотя бы на МВЗ взяли....
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Azat LA
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Самый переоцененый в списке есть Остин Ривз)))
Тоже испытал когнитивный диссонанс... Даже не улыбнуло, а подвесило меня.
+1
-1
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