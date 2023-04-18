Издание The Athletic опубликовало результаты традиционного ежегодного опроса действующих игроков лиги.

Ровно половина опрошенных игроков считают центрового «Филадельфии» самым ценным игроком нынешнего сезона. Около четверти игроков проголосовали за Николу Йокича («Денвер»), 15,7 процента – за Янниса Адетокумбо (« »).

Разыгрывающий «Милуоки» победил в номинациях «Лучший игрок в обороне» и «Самый недооцененный игрок».

В номинации «Самый переоцененный игрок» наибольшее количество голосов получил разыгрывающий «Атланты» .

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