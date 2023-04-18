Игроки НБА считают Трэя Янга самым переоцененным игроком, Дрю Холидэя – самым недооцененным
Издание The Athletic опубликовало результаты традиционного ежегодного опроса действующих игроков лиги.
Ровно половина опрошенных игроков считают центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида самым ценным игроком нынешнего сезона. Около четверти игроков проголосовали за Николу Йокича («Денвер»), 15,7 процента – за Янниса Адетокумбо («Милуоки»).
Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй победил в номинациях «Лучший игрок в обороне» и «Самый недооцененный игрок».
В номинации «Самый переоцененный игрок» наибольшее количество голосов получил разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
а ты выйди и спроси: "ну кто там у вас в нба самые крутые-то???"
подавляющее большинство обычных зрителей с дивана даже не вспомнят о Шае, но наверняка назовут лебронов уэстбруков дэвисов всяких дончичей и зайонов
люди не знают ценности ни шая, ни холидэя (спустя десяток лет уже), ни брансона.
они недооценены
Подскажите мне, а что такого выиграл Батлер, что его так противопоставляют этим "кексикам с трешками"? Победный баскетбол? Сколько чемпионских титулов у этого победителя?
Дпой должен быть либо Холидэй, либо Дорт.
Самым недооценным должен быть ШГА.
https://ibb.co/Sr9w81Y