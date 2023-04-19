« » во вторник во второй раз обыграл «Атланту» в серии первого раунда плей-офф – 119:106, 2-0.

Лидер «Селтикс» записал на свой счет 29 очков, 10 подборов и 6 передач.

За 40 минут Джейсон реализовал 12 из 22 с игры, включая 5 из 9 из-за дуги. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.

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