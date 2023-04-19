Джейсон Тейтум набрал 29 очков и 10 подборов, «Бостон» во второй раз обыграл «Атланту»
«Бостон» во вторник во второй раз обыграл «Атланту» в серии первого раунда плей-офф – 119:106, 2-0.
Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум записал на свой счет 29 очков, 10 подборов и 6 передач.
За 40 минут Джейсон реализовал 12 из 22 с игры, включая 5 из 9 из-за дуги. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Комментарии