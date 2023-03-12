Маркус Смарт повалил Трэя Янга на паркет и был удален

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В концовке матча «Атланта» – «Бостон» (125:134) между разыгрывающими Маркусом Смартом («Селтикс») и Трэем Янгом («Хоукс») произошла стычка.

За 1:25 до конца встречи Янг пошел в проход и забросил мяч с фолом Смарта, ударив соперника ногой в пах во время прыжка. Смарт бросился к Янгу, игроки сцепились и упали на пол. При просмотре повтора стало видно, что защитник «Селтикс» повалил соперника на паркет.

В результате инцидента Смарт был удален с площадки. Янг получил технический фол и продолжил игру.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

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