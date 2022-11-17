Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг и форвард «Бостона» Грант Уильямс обменялись обидными жестами во время матча между командами в среду.

После фола Уильямса на Янге игрок «Хоукс» показал, что у его оппонента присутствует лишний вес. Уильямс дал понять, что считает лидера «Атланты» симулянтом.

«Бостон» выиграл со счетом 126:101, продлил серию побед до отметки «8» и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

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