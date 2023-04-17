Яннис Адетокумбо получил травму в первом матче серии с «Хит»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не смог доиграть до конца первый матч серии первого раунда против «Майами». «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй четверти.

За 11 минут Адетокумбо набрал 6 очков и 3 подбора. Его команда уступила «Хит» на домашней площадке со счетом 117:130.