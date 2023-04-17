Яннис Адетокумбо получил травму в первом матче серии с «Хит»

Теги травмы Майами Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не смог доиграть до конца первый матч серии первого раунда против «Майами». «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй четверти.

За 11 минут Адетокумбо набрал 6 очков и 3 подбора. Его команда уступила «Хит» на домашней площадке со счетом 117:130.

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13 комментариев

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Друг Джордана
Здоровья, Яннис. Хватит травм!
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табу сефолоши
да вы издеваетесь
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Александр Данилов
У Янниса ещё пока неясно насколько всё плохо в отличии от Хирро, так что пожелаю вернуться в бой, потому что без него всё плачевно
+17
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headmaster
А я думал, какие шансы у Хит. Вот же они!
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VERSER
Учитывая, что 2 года назад он за неделю восстановился от колена, вывернутого в другую сторону, в здоровье Янниса очень даже верится.
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Drinkinss
1 матч всего, а уже травмируются лидеры... джа, яннис.. до этого про дэвиса все думали что аут
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Матвей Дойников
Типичный ПО
+3
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Ola BP
Максимум один матч пропустит. И то, после сегодняшнего проигрыша может выйти на уколах.
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vlasovsport
Любовь его сломала...
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Андрей Акимов
Восстановления тебе, грик-год. Серия должна быть яркой!
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ecopromo
жесть. Да что же такое
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