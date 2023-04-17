Дрю Холидэй о травме Адетокумбо: «У нас достаточно таланта, чтобы его подменить»

Теги Майами Милуоки НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй после домашнего поражения от «Майами» (117:130) поделился мнением, что у «Бакс» есть возможность восполнить пробел в ростере после травмы лидера Яннис Адетокумбо.

«Мы не хотим, чтобы Яннис травмировался, но наш менталитет прежний: «следующий – выходи на паркет». В команде достаточно талантов, чтобы подстраховать его, пока он не восстановится.

Повторюсь, просто не хочу, чтобы он получил повреждение, потому что знаю, каково это, особенно в первой игре плей-офф», – сказал Холидэй.

Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

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2 комментария

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skreamer
Выпускайте Танасиса!
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Леонид Леонид
Ответ skreamer
Выпускайте Танасиса!
Чем не Адетокумбо? )
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