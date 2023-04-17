Майк Буденхольцер: «Будем следить за состоянием Янниса»

Теги травмы Майами Милуоки НБА Майк Буденхольцер НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не смог доиграть до конца первый матч серии первого раунда против «Майами» (117:130, 0-1). 

Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер прокомментировал ситуацию.

«Рентген не выявил перелома. Будем следить за состоянием Янниса, посмотрим на него, когда он проснется утром в понедельник.

Сразу после травмы он передвигался не лучшим образом. Он выглядел неуверенным, испытывал дискомфорт. Думаю, решение снять его с игры было правильным», – заявил Буденхольцер.

За 11 минут Адетокумбо набрал 6 очков и 3 подбора. 

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12 комментариев

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Analjinn
Уже и Морант и Яннис, а по только начался - неужели чемпионом станут самые здоровые?
+23
0
+23
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nik nik
И все равно не ясно как Батлер обыграл вас в одно лицо
+21
-3
+18
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Consistency
Ответ Analjinn
Уже и Морант и Яннис, а по только начался - неужели чемпионом станут самые здоровые?
Яннис сам именно так чемпионом и стал в год, когда вообще все развалились
+6
-1
+5
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namankey
Ответ nik nik
И все равно не ясно как Батлер обыграл вас в одно лицо
Как обычно(не путать с всегда)
+6
-1
+5
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Ernyko
Говорили перед ПО самая сбалансированная и упакованная команда , выбыл Янис и все , приплыли
+2
0
+2
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il1723
Ответ nik nik
И все равно не ясно как Батлер обыграл вас в одно лицо
60% с трехи
+2
0
+2
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frenemy
Две травмы после подставок под кольцом...
0
0
0
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