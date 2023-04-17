Майк Буденхольцер: «Будем следить за состоянием Янниса»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не смог доиграть до конца первый матч серии первого раунда против «Майами» (117:130, 0-1).
Грек получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.
Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер прокомментировал ситуацию.
«Рентген не выявил перелома. Будем следить за состоянием Янниса, посмотрим на него, когда он проснется утром в понедельник.
Сразу после травмы он передвигался не лучшим образом. Он выглядел неуверенным, испытывал дискомфорт. Думаю, решение снять его с игры было правильным», – заявил Буденхольцер.
За 11 минут Адетокумбо набрал 6 очков и 3 подбора.
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