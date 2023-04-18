Джа Морэнту диагностировали ушиб мягких тканей руки
Разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту диагностировали ушиб мягких тканей правой руки, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.
Решение о возможном участии игрока во 2-м матче серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» (0-1) будет принято перед началом встречи. Об этом сообщил главный тренер команды Тэйлор Дженкинс.
Согласно результатам МРТ-обследования, Морэнт усугубил травму, которую получил в матче против «Бакс» на последней неделе регулярного чемпионата.
По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Гризлис» не исключают возможность участия Морэнта во втором матче, однако команда готовится к тому, что защитник пропустит не только ближайшую встречу, но и оставшуюся часть серии.
У Лос-Анджелеса новый Кобе, «Деревенский Кобе». Незадрафтованный второгодка тащит в плей-офф и претендует на 100 млн долларов
Сразу вспоминается Коби с разрывом ахилла или как ему вправляют палец во время матча. Или Клей, пытающийся разбегаться после разрыва крестов. Ну и из последнего конечно Яннис
Кто ещё помнит такое? Iron man moment