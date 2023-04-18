Джа Морэнту диагностировали ушиб мягких тканей руки

Теги травмы Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту диагностировали ушиб мягких тканей правой руки, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

Решение о возможном участии игрока во 2-м матче серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» (0-1) будет принято перед началом встречи. Об этом сообщил главный тренер команды Тэйлор Дженкинс.

Согласно результатам МРТ-обследования, Морэнт усугубил травму, которую получил в матче против «Бакс» на последней неделе регулярного чемпионата.

По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Гризлис» не исключают возможность участия Морэнта во втором матче, однако команда готовится к тому, что защитник пропустит не только ближайшую встречу, но и оставшуюся часть серии.

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12 комментариев

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Костя Костя
Ответ RayRay
Вот зачем надо было переть на забор в краске?)
А у него нет других навыков
+72
-3
+69
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RayRay
Вот зачем надо было переть на забор в краске?)
+24
0
+24
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Skeleton64
Судя по новостям этого сезона, у Джа перманентный ушиб мягких тканей внутри черепа
+24
-2
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Антон Антнов
Нет, я всё равно захерачу через Дэвиса!
+13
-1
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GLW
синяк то есть
+6
0
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jonnysilverhand01
Видимо волыну передержал
+6
0
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Evelage
Ответ mastadon
А крику то было. Всё-таки он совсем ещё ребенок Сразу вспоминается Коби с разрывом ахилла или как ему вправляют палец во время матча. Или Клей, пытающийся разбегаться после разрыва крестов. Ну и из последнего конечно Яннис Кто ещё помнит такое? Iron man moment
Бро, все таки упасть на подвернутую кисть не из самых приятных чувств, ну а Коби или Клей, им просто надо было бросить штрафные броски в тот момент, собственно у них не было ни какой травмы руки и бросать они вполне могли. Ну а Яннис, это...
+5
-1
+4
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mastadon
А крику то было. Всё-таки он совсем ещё ребенок

Сразу вспоминается Коби с разрывом ахилла или как ему вправляют палец во время матча. Или Клей, пытающийся разбегаться после разрыва крестов. Ну и из последнего конечно Яннис

Кто ещё помнит такое? Iron man moment
+4
-2
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ RayRay
Вот зачем надо было переть на забор в краске?)
Видимо план на сезон по постерам не выполнен, приходится усердствовать.
+2
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Drinkinss
ну это бросковая рука, так что он сможет только данки фигачить... и еще один такой данк через девиса и он себе сломает что нить и пропустит половину следующего сезона
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Кот Егрис
Джа здоровья. Болею за Лейкерс, чем сельнее соперник, тем приятнее просмотр.
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