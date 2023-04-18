Разыгрывающему « » диагностировали ушиб мягких тканей правой руки, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

Решение о возможном участии игрока во 2-м матче серии первого раунда плей-офф против « » (0-1) будет принято перед началом встречи. Об этом сообщил главный тренер команды Тэйлор Дженкинс.

Согласно результатам МРТ-обследования, Морэнт усугубил травму, которую получил в матче против «Бакс» на последней неделе регулярного чемпионата.

По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Гризлис» не исключают возможность участия Морэнта во втором матче, однако команда готовится к тому, что защитник пропустит не только ближайшую встречу, но и оставшуюся часть серии.

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