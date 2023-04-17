Джа Морэнт находится в подавленном психологическом состоянии

Теги Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Издание The Athletic опубликовало информацию о неважном ментальном состоянии звездного форварда «Мемфиса» Джа Морэнта в связи с недавним инцидентом.

В начале марта баскетболист был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Он отбыл дисквалификацию Лиги, но, вероятно, лишился нескольких спонсорских контрактов.

«То, как Морэнт сидел в раздвелкке, облокотившись. Взгляды, которым он обменивался с товарищами по команде, когда они проходили мимо. Разочарование в его голосе во время разговоров по телефону. Беспокойные, тревожные вздохи, которые он использует как часть своей практики медитации, чтобы справиться со стрессом», – сообщает издание.

«Мне очень тяжело, это стресс. Чувствую, что вы, ребята, все понимаете по моему поведению и все такое. Не знаю, что случилось, но сейчас у меня все чувства притупились. Даже не удивлен. И чем дальше, тем хуже», – сказал Морэнт.

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29 комментариев

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Донован хозяин НБА
Тру гэнкста-понторез сломался под давлением первых проблем, как иронично
+119
-6
+113
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Podumainemnogo
Возьми пистолет, сходи в клуб развейся...
+111
-5
+106
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Nikita Dorodenko
Гэнгста менталити
+73
-3
+70
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BigHead
Thug life
+38
-2
+36
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Свежий
Как жаль (нет)
+35
-5
+30
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Abdulla
Ну народ, вы чего.
Да - тру гэнгста, да - рассыпался при первом сильном обломе.
Но ментальные проблемы - это самое страшное, что может с тобой произойти. Фактически, это как очень серьёзная болезнь. Депрессия - это болезнь. Кто с ней не боролся ничего не понимает. У меня ремиссия, но по дороге "осознание" - "лечение" прошло лет 15-20. Это была не классическая клиническая депрессия, а ГТР, тем не менее...
+29
-7
+22
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гилберт
Ответ Abdulla
Ну народ, вы чего. Да - тру гэнгста, да - рассыпался при первом сильном обломе. Но ментальные проблемы - это самое страшное, что может с тобой произойти. Фактически, это как очень серьёзная болезнь. Депрессия - это болезнь. Кто с ней не боролся ничего не понимает. У меня ремиссия, но по дороге "осознание" - "лечение" прошло лет 15-20. Это была не классическая клиническая депрессия, а ГТР, тем не менее...
Да он же на первом скачке расколется, редиска! При первом же шухере.
+22
-3
+19
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Leo Bonart
Ответ Donskoy89
Надо команду отдельную из этих морально подавленных и неуравновешенных миллионеров и гангстеров собрать. Морант, Симмонс, Казинс, Фридом-Кантер. Можно ещё Ирвинга и пару Морисов добавить.
Ирвинг там ментальной глыбой и альфачом станет, задавит характером депрессивных
+17
0
+17
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Donskoy89
Надо команду отдельную из этих морально подавленных и неуравновешенных миллионеров и гангстеров собрать.
Морант, Симмонс, Казинс, Фридом-Кантер.
Можно ещё Ирвинга и пару Морисов добавить.
+17
-2
+15
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Artur Prokopchuk
я бы тоже расстроился, если бы из-за своей глупости потерял столько денег
+14
0
+14
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Олег Иванов
Вот.
А всё потому, что не дают человеку быть самим собой.Поведение его видишь ли им не нравится.Контрактов лишают, наказывают."Злые вы..."
+9
-1
+8
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Зато вчера когда он выдал данк в отрыве на пустое кольцо, там на лице было столько эмоций, словно он этим данком дал +10 команде в конце 6-й игры финала конференции, при 3-2 в их пользу.
Они конечно не чокеры, но очень близки к этому
+9
-2
+7
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C4clutch
Ответ Abdulla
Ну народ, вы чего. Да - тру гэнгста, да - рассыпался при первом сильном обломе. Но ментальные проблемы - это самое страшное, что может с тобой произойти. Фактически, это как очень серьёзная болезнь. Депрессия - это болезнь. Кто с ней не боролся ничего не понимает. У меня ремиссия, но по дороге "осознание" - "лечение" прошло лет 15-20. Это была не классическая клиническая депрессия, а ГТР, тем не менее...
Это кризис взросления скорее, а не клиническая депрессия. Второй серьезный кризис жизни после подросткового. Связь с родителями ослабевает, ты вдруг резко, не сбавляя ходу, начинаешь сам контролировать все сферы своей жизни, от семьи до финансов. Плюс установксми, которые мы наработали в подростковом и юношеском возрасте в этот момент предстоит пройти проверку на прочность, многие окажутся несостоятельными (как уличные понятия Джа), что приведет к существенному изменению мировосприятия и подавленному состоянию, от того, что все это разом навалилось, а как с этим справляться никто не учил. Я в свое время даже в больницу угодил на фоне стресса от этой темы, где пролежал всю зиму. Суммарно полгода где-то ушло чтоб разобраться с новыми правилами игры. У Джа все будет ок думаю, просто в его ситуации на него еще давят деньги и слава, его бунтарство сталкивается с повальным осуждением в СМИ, ему моожет казаться, будто весь мир ополчился против него.
+7
0
+7
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кракадил
Может мозг начал расти?
+9
-3
+6
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Mike Miller
столько хайпа вокруг него а толку
+6
-1
+5
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Андрей Габдрахманов
Поменьше понтов.. и побольше человечности и все станет проще и легче
+5
-2
+3
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Leo Bonart
Ответ VolkXan
Играет все равно хорошо, кнш всей системой наехали. Надо было кому-то против нее пойти и поддержать, а не как хомячки, безяйцевы. ))
Про "наехали всей системой" лучше у Майерса Леонарда спрашивать, Морант пока так, на полшишечки получил
+3
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Hades
Голосом робота из "Автостопом по галактике": "Я так подааавлен..."
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Sekor
Человек играет в NBA, никто его из клуба не выгнал, то есть все еще в супер-топе.
Да, потерял бабки (по своей же глупости). Но если будет дальше тупить = депрессовать, потеряет еще больше. Осёл.
Пахать надо, а не сопли жевать. Ума не прибавилось, видимо.
+1
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Leo Bonart
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
на полшишечки получил и сразу развалился
Такие вот они, мамкины гангстеры
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Donskoy89
Надо команду отдельную из этих морально подавленных и неуравновешенных миллионеров и гангстеров собрать. Морант, Симмонс, Казинс, Фридом-Кантер. Можно ещё Ирвинга и пару Морисов добавить.
Не, Кайри там альфачом будет. При всех своих тараканах в голове он не такой и морантов и симмонсов он просто уничтожит морально
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Leo Bonart
Про "наехали всей системой" лучше у Майерса Леонарда спрашивать, Морант пока так, на полшишечки получил
на полшишечки получил и сразу развалился
0
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VolkXan
Ответ Abdulla
Ну народ, вы чего. Да - тру гэнгста, да - рассыпался при первом сильном обломе. Но ментальные проблемы - это самое страшное, что может с тобой произойти. Фактически, это как очень серьёзная болезнь. Депрессия - это болезнь. Кто с ней не боролся ничего не понимает. У меня ремиссия, но по дороге "осознание" - "лечение" прошло лет 15-20. Это была не классическая клиническая депрессия, а ГТР, тем не менее...
Играет все равно хорошо, кнш всей системой наехали. Надо было кому-то против нее пойти и поддержать, а не как хомячки, безяйцевы. ))
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Пусть пойдет со стволом развлечется по клубам на камеру, гэнгста-бой))) сразу приход будет
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ecopromo
да нафига ты попер на дэвиса? уже не первый же год в лиге, пора и мозг вручать, а не только шашки наголо
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