Джа Морэнт находится в подавленном психологическом состоянии

Издание The Athletic опубликовало информацию о неважном ментальном состоянии звездного форварда « » в связи с недавним инцидентом.

В начале марта баскетболист был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Он отбыл дисквалификацию Лиги, но, вероятно, лишился нескольких спонсорских контрактов.

«То, как Морэнт сидел в раздвелкке, облокотившись. Взгляды, которым он обменивался с товарищами по команде, когда они проходили мимо. Разочарование в его голосе во время разговоров по телефону. Беспокойные, тревожные вздохи, которые он использует как часть своей практики медитации, чтобы справиться со стрессом», – сообщает издание.

«Мне очень тяжело, это стресс. Чувствую, что вы, ребята, все понимаете по моему поведению и все такое. Не знаю, что случилось, но сейчас у меня все чувства притупились. Даже не удивлен. И чем дальше, тем хуже», – сказал Морэнт.

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