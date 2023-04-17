Джа Морэнт находится в подавленном психологическом состоянии
Издание The Athletic опубликовало информацию о неважном ментальном состоянии звездного форварда «Мемфиса» Джа Морэнта в связи с недавним инцидентом.
В начале марта баскетболист был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Он отбыл дисквалификацию Лиги, но, вероятно, лишился нескольких спонсорских контрактов.
«То, как Морэнт сидел в раздвелкке, облокотившись. Взгляды, которым он обменивался с товарищами по команде, когда они проходили мимо. Разочарование в его голосе во время разговоров по телефону. Беспокойные, тревожные вздохи, которые он использует как часть своей практики медитации, чтобы справиться со стрессом», – сообщает издание.
«Мне очень тяжело, это стресс. Чувствую, что вы, ребята, все понимаете по моему поведению и все такое. Не знаю, что случилось, но сейчас у меня все чувства притупились. Даже не удивлен. И чем дальше, тем хуже», – сказал Морэнт.
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Да - тру гэнгста, да - рассыпался при первом сильном обломе.
Но ментальные проблемы - это самое страшное, что может с тобой произойти. Фактически, это как очень серьёзная болезнь. Депрессия - это болезнь. Кто с ней не боролся ничего не понимает. У меня ремиссия, но по дороге "осознание" - "лечение" прошло лет 15-20. Это была не классическая клиническая депрессия, а ГТР, тем не менее...
Морант, Симмонс, Казинс, Фридом-Кантер.
Можно ещё Ирвинга и пару Морисов добавить.
А всё потому, что не дают человеку быть самим собой.Поведение его видишь ли им не нравится.Контрактов лишают, наказывают."Злые вы..."
Они конечно не чокеры, но очень близки к этому
Да, потерял бабки (по своей же глупости). Но если будет дальше тупить = депрессовать, потеряет еще больше. Осёл.
Пахать надо, а не сопли жевать. Ума не прибавилось, видимо.