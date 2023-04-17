Cтивен Эй Смит: «Без Морэнта шансы «Мемфиса» на победу в серии равны нулю»

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что в серии « » – « » (1-0) более нет интриги.

«Если взять во внимание травму Джа Морэнта, то серия закончена. «Лейкерс» выиграют. Все кончено. Потерять Стивена , , а теперь остаться без своего лидера? Отныне победа – непосильная задача для «Гриззлис».

Без Джа Морэнта я даю «Мемфису» нулевой шанс на выигрыш в серии», – сказал Смит в эфире First Take.

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