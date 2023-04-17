Cтивен Эй Смит: «Без Морэнта шансы «Мемфиса» на победу в серии равны нулю»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Стивен Адамс Стивен Эй Смит Джа Морэнт Брэндон Кларк Баскетбол

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что в серии «Лейкерс» – «Мемфис» (1-0) более нет интриги.

«Если взять во внимание травму Джа Морэнта, то серия закончена. «Лейкерс» выиграют. Все кончено. Потерять Стивена Адамса, Брэндона Кларка, а теперь остаться без своего лидера? Отныне победа – непосильная задача для «Гриззлис».

Без Джа Морэнта я даю «Мемфису» нулевой шанс на выигрыш в серии», – сказал Смит в эфире First Take.

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18 комментариев

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Mr.BadGuy
Интрига остается и оона зключается в том, доживет ли Дэвис до конца серии
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Евгений Макеев
Правда, тяжко будет тут медведям. Даже без учёта травмы, Морэнт был не в лучших кондициях, форма совсем не та, которая у него была в прошлогоднем плей-офф, но с его потерей, даже в такой форме, атака мишек совсем чахнет, классический транзишен теряется. Тут ещё и проблема на щитах, Тилман и Алдама как подмога для Джексона совсем как-то несерьёзно выглядят. Бейн как первая опция в атаке также звучит не очень убедительно. Ещё и Дженкинсу нужно постоянно напоминать Бруксу, что бросать мяч в кольцо это не его и использовать этот приём нужно только если других вариантов уже нет. Проблем вагон и телега, ЛеБрон таких не отпускает.
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leon01
без этого фрика возможно есть шанс
+7
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scorp19
Ответ Xell
Один стык с Сакраменто. И вот нет ГС))
Как это нет. Они теперь даже если будут каждый год вылетать от Сакраменто, их титулы уже навсегда с ними как и их эпоха доминирования и испорченное наследие Леброна
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Олег Иванов
Что медведи, что волки в ПО совсем плохи оказались.А вот короли держатся молодцом.
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scorp19
Ну ну, не загадывай. Один стык -и это минус Дэвис. Второй стык минус Леброн и вот шансы уравняются.
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ecopromo
здесь вообще сухим поражением пахнет. А лал превращаются в фаворита запада
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AltayDimacho
судя по первой игре это так и есть. Джа играл как тупой малолетка, как и весь Мемфис, но самое удивительное, что бей - беги выиграли лал (отстой, конечно)
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ecopromo
Ответ msdchko
Пхахахха, я давно так смеялся, наследие Леброна испорчено. 4 титула с 3 командами, подперченное наследие гс, которые единственные обосрались - ведя в финале 3-1 и после этого подписали Инокентия, потому что ничего они не могли сделать с праймовым Леброном. Запомни, Праймовый Леброн выводил в соло свои команды в финал со второй опцией в атаке в виде Мозгова, праймовый степашка, пролетал мимо плей оффа в соло.
беготня по клубам эта то еще наследие
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msdchko
Ответ ecopromo
какие то ноунэймы ставит на одно ступень с майклом. Чушь. Карри это как стив нэш, аллен айверсон, это сам баскетбол, то ради чего люди смотрят, а не ради статодрочерства анаболического бычка.
Ну правильно, а Леброн чуть выше. не плачь только
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scorp19
Ответ msdchko
Пхахахха, я давно так смеялся, наследие Леброна испорчено. 4 титула с 3 командами, подперченное наследие гс, которые единственные обосрались - ведя в финале 3-1 и после этого подписали Инокентия, потому что ничего они не могли сделать с праймовым Леброном. Запомни, Праймовый Леброн выводил в соло свои команды в финал со второй опцией в атаке в виде Мозгова, праймовый степашка, пролетал мимо плей оффа в соло.
Именно что подпорченное. По тому уровню игры, это должна была быть его соло эпохой, но внезапно стала эпохой Голден Стейт. Обидненько для него.
Отыгрыш с 3-1 это утешительный приз всего лишь. Один титул таки смог отжать на считанных соплях у великих Голден Стейт, но потом всё равно было 4-1 и свип 4-0
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