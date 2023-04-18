Шэмс Чарания: «В руке Джа Морэнта не обнаружено ни переломов, ни трещин»

Теги травмы Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Шэмс Чарания Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Джа Морэнт избежал серьезной травмы, однако участие звездного разыгрывающего «Мемфиса» во 2-м матче серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» (0-1) остается под вопросом.

«В руке Джа Морэнта не обнаружено ни переломов, ни трещин. Но игрок остается под наблюдением врачей, он по-прежнему испытывает сильную боль. Вчера он оценил боль на 10 баллов из 10.

Его статус остается под вопросом. Вчера Джа Морэнт сказал, что сделает все возможное, чтобы сыграть в следующем матче, но ему кажется, что он может навредить команде», – сказал Чарания.

У Лос-Анджелеса новый Кобе, «Деревенский Кобе». Незадрафтованный второгодка тащит в плей-офф и претендует на 100 млн долларов

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9f99s5s6fr
А пистолет в руке обнаружен?)
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARCAN
А в голове?
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jason82
Все равно жаль чувака! Все таки с такой страстью он вкладывает себя в игру! Пусть и ценой спортивного долголетия.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maski
Ответ ARCAN
А в голове?
"а сотрясения не будет, потому что мозгов нет")
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Consistency
Охренеть, конечно, я бы после такого падения с такой высоту на вывернутую кисть сломал бы себе всю руку самого плеча
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Consistency
Охренеть, конечно, я бы после такого падения с такой высоту на вывернутую кисть сломал бы себе всю руку самого плеча
Это сложно, потому что на уровне рефлексов при падании адаптируется организм
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mit_Sam
Рука Морента и нога Грина в топе! )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FalcaoNePoedet
слава Богу, иначе были бы вопросы по дальнейшей карьере, а не то что серии... здоровья Джа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexLA
Хорошо хоть обошлось. Другое дело, что рука бросковая и пользы от него будет в таком случае мало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванька
растяжение наверняка есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DORIRA
Ответ Consistency
Охренеть, конечно, я бы после такого падения с такой высоту на вывернутую кисть сломал бы себе всю руку самого плеча
И всё-таки физически мы - обычные люди. А большинство игроков НБА - антропометрические фрики. Разве что уровень этой самой фриковости скачет от атлета к атлету
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
duberry
Ответ DORIRA
И всё-таки физически мы - обычные люди. А большинство игроков НБА - антропометрические фрики. Разве что уровень этой самой фриковости скачет от атлета к атлету
Ну, то что они фрики и в обратную сторону работает, чем больше шкаф, как говорится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jade CAT Odessa
Ответ Tim Timson
почти уверен, что Лейкерс при первой же необходимости саданут его по руке)
"Люди всегда готовы подозревать других в том, что сами готовы совершить при удобном случае".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milletmvp
Ответ Tim Timson
почти уверен, что Лейкерс при первой же необходимости саданут его по руке)
Кто это сделает конкретно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий