Шэмс Чарания: «В руке Джа Морэнта не обнаружено ни переломов, ни трещин»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Джа Морэнт избежал серьезной травмы, однако участие звездного разыгрывающего « » во 2-м матче серии первого раунда плей-офф против « » (0-1) остается под вопросом.

«В руке не обнаружено ни переломов, ни трещин. Но игрок остается под наблюдением врачей, он по-прежнему испытывает сильную боль. Вчера он оценил боль на 10 баллов из 10.

Его статус остается под вопросом. Вчера Джа Морэнт сказал, что сделает все возможное, чтобы сыграть в следующем матче, но ему кажется, что он может навредить команде», – сказал Чарания.

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