Джа Морэнт, скорее всего, не сыграет во втором матче серии с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Участие звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта во втором матче против «Лейкерс» остается под большим вопросом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Его статус не просто неопределен, есть значительные сомнения в том, что он примет участие во втором матче серии. За сутки ничего не изменилось», – сказал Воджнаровски в эфире NBA on ESPN.

Морэнт неудачно приземлился на руку во время попытки данка через форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса. Он покинул паркет, вернувшись спустя пару минут на скамейку запасных с перевязанным запястьем.

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18 комментариев

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Consistency
Серьезное усиление для Мемфиса, Лейкерс будет нелегко
+51
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+44
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Jaison (Jeison)
Ответ 4eLOVE4iK
Очередной подарок судьбы для ЛАЛ.
А до этого какие подарки были? Бесконечные травмы последние 3 сезона?
+29
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Суперпупс
Морант абсолютно безмозглым образом подвел команду, опять безрассудно напрыгивая на толпу защитников. И себя наказал, и команду
+18
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jerry40
Если ЛАЛ смогут взять второй матч, то даже не знаю, стоит ли Моранту через боль на уколах играть и рисковать рукой в матчах 3 и далее. Впереди долгая карьера, дело молодое.
+9
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Swhat
Надо Кеннету Лофтону дать шанс
+8
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Rodbert
А на что он надеялся, прыгая на семифутера? Или он думал, что всю жизнь будет прокатывать такое? Не будет.
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kolyan#15
Весь сезон пахал и так в 1 игре 1 раунда травмироваться...
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alexLA
Жаль конечно, нравится его атлетичный стиль игры. Но сам виноват, безрассудно так каждый раз играть.
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Суперпупс
Ответ Swhat
Надо Кеннету Лофтону дать шанс
это прикол такой? у Лофтона в ПО функционал белого флага, который выбрасывают на паркет при поражении. Он абсолютно неконкурентноспособен против топ-команд
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A. V.
Это шанс для медведей
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mqh9pzrxgf
Ответ Вадим Дзахоев
Сомневаюсь, что он что-то противопоставит ЭйДи. Хотя помочь Мемфису, ненароком нанеся ему травму, он может с лихвой)
Ну а че) когда-то гсв так кавая устранили)
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4eLOVE4iK
Ответ Jaison (Jeison)
А до этого какие подарки были? Бесконечные травмы последние 3 сезона?
я про последние события говорю, поломанная Минесота в ПИ и теперь подломанный Мемфис, всё.
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Dmitry Trepov
Ответ jerry40
Если ЛАЛ смогут взять второй матч, то даже не знаю, стоит ли Моранту через боль на уколах играть и рисковать рукой в матчах 3 и далее. Впереди долгая карьера, дело молодое.
он и не будет
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