Участие звездного разыгрывающего « » во втором матче против « » остается под большим вопросом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Его статус не просто неопределен, есть значительные сомнения в том, что он примет участие во втором матче серии. За сутки ничего не изменилось», – сказал Воджнаровски в эфире NBA on ESPN.

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