Андрей Кириленко: «Решение ФИБА – ожидаемое и на планы сборной не влияет»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что решение исполкома ФИБА о недопуске сборной России к участию в предквалификационном турнире на Олимпийские игры 2024 года было ожидаемым и не повлияет на планы национальной команды.

«Это ожидаемое решение, конечно, еще Международный олимпийский комитет на прошлом заседании обозначил, что игровых видов спорта не будет. Поэтому на планы сборной особенно не влияет», – сказал Кириленко.

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