Андрей Кириленко: «Решение ФИБА – ожидаемое и на планы сборной не влияет»

Теги сборная России ФИБА РФБ Андрей Кириленко Париж-2024 Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что решение исполкома ФИБА о недопуске сборной России к участию в предквалификационном турнире на Олимпийские игры 2024 года было ожидаемым и не повлияет на планы национальной команды.

«Это ожидаемое решение, конечно, еще Международный олимпийский комитет на прошлом заседании обозначил, что игровых видов спорта не будет. Поэтому на планы сборной особенно не влияет», – сказал Кириленко.

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2 комментария

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Сергей Поляков
Ответ Iuasamotu
Вот, пожалуйста, российский спортивный люд с пониманием относится к претензиям миролюбивого человечества и с покорностью воспринимает бан. Один МОК пытается расшатать эту гармонию и чуть ли насильно пытается внедрить инструктацию российских спортсменов в цивилизованное сообщество.
Сиди ты уже за границей молча."Миролюбивое" человечество уничтожило столько народу,что не им нас судить.И давление через спорт,т.е через людей,которые ни в чем не виноваты-не претензия,а беспредел.
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