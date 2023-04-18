Сергей Елевич: «Смешивать спорт и политику — это просто надо быть идиотами»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич не удивлен решением исполкома ФИБА о недопуске сборной России к предквалификационному турниру Олимпиады‑2024 в .

Во вторник исполнительный комитет FIBA принял решение отказать в регистрации мужской сборной России на олимпийских предквалификационных турнирах 2023 года.

«Это не удивило. Мы все понимали, что нас не пустят в квалификацию. Этот шлейф еще будет идти года три — четыре. Они же там нас ненавидят.

Но смешивать спорт и политику — это просто надо быть идиотами. Что там за люди сидят? Весь мир перевернулся! Они больные что ли? Люди не понимают, что они делают», — сказал Елевич.

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