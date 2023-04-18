Сергей Елевич: «Смешивать спорт и политику — это просто надо быть идиотами»

Теги Сергей Елевич сборная России ФИБА Париж-2024 Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич не удивлен решением исполкома ФИБА о недопуске сборной России к предквалификационному турниру Олимпиады‑2024 в Париже.

Во вторник исполнительный комитет FIBA принял решение отказать в регистрации мужской сборной России на олимпийских предквалификационных турнирах 2023 года.

«Это не удивило. Мы все понимали, что нас не пустят в квалификацию. Этот шлейф еще будет идти года три — четыре. Они же там нас ненавидят.

Но смешивать спорт и политику — это просто надо быть идиотами. Что там за люди сидят? Весь мир перевернулся! Они больные что ли? Люди не понимают, что они делают», — сказал Елевич.

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3 комментария

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Laden
"Что там за люди сидят? Весь мир перевернулся! Они больные что ли? Люди не понимают, что они делают", — сказал Елевич.
Я правильно понял, что он Кремль имеет ввиду?
+7
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Iuasamotu
Спортсмены - граждане своей страны и в ответе за её действия.
+6
-3
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Олийнык Владимир
Ответ Laden
"Что там за люди сидят? Весь мир перевернулся! Они больные что ли? Люди не понимают, что они делают", — сказал Елевич. Я правильно понял, что он Кремль имеет ввиду?
Как он путинскую клику припечатал! Страшно теперь за Елевича...
+3
-1
+2
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