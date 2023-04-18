Александр Жуков: «Была надежда, что сборную России допустят, но ФИБА, видимо, зависит от наших недругов»

Теги сборная России ФИБА Александр Жуков Париж-2024 Баскетбол

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что на решение ФИБА не допустить сборную России к  олимпийскому предквалификационному турниру повлияла политика.

«Мы видим, что в разных видах спорта вопрос допуска решается по‑разному. Конечно, надежда была, что сборную России допустят. Но решение ФИБА такое.

Видимо, эта федерация зависит от наших недругов. Может, давление спонсоров сказалось, политические мотивы», — сказал Жуков.

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7 комментариев

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кандид
Да нет проблем - создавайте свою международную федерацию баскетбола из своих друзей, которых у вас полно, проводите турниры. Обгоним и перегоним!
+17
-5
+12
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Super Objectively
а что ж вы участвуете в соревнованиях организованных вашими недругами ?) А?? организуй свои ! ) с белорусами ,еретрейцами , северными корейцами))
В чем проблема )) на каждом углу все рассказывает что все "западное" -фе, но все почему то тянуться за этим западным )))

сделай и участвуй в своих, исконно российских соревнованиях
+11
-3
+8
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Nadert@
Не понимаю этих удивлений. Было же озвучено, на олимпиаду допустить только отрекшишся от СВО. Никакие командные виды спорта не допустят. Как ни крути, баскетбол командный вид спорта
+6
0
+6
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PolarBear
Это всё, на что способен прокуренный Жуков ?
+4
-2
+2
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Laden
Странно, что ФИБА не зависит от Гондураса и Эритреи...
+3
-3
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