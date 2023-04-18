Александр Жуков: «Была надежда, что сборную России допустят, но ФИБА, видимо, зависит от наших недругов»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что на решение ФИБА не допустить сборную России к олимпийскому предквалификационному турниру повлияла политика.

«Мы видим, что в разных видах спорта вопрос допуска решается по‑разному. Конечно, надежда была, что сборную России допустят. Но решение ФИБА такое.

Видимо, эта федерация зависит от наших недругов. Может, давление спонсоров сказалось, политические мотивы», — сказал Жуков.

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