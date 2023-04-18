Станислав Рыжов о недопуске сборной России к Олимпиаде-2024: «Новость неприятная, но ожидаемая»

Теги сборная России ФИБА Париж-2024 Станислав Рыжов Баскетбол

Баскетбольный агент Станислав Рыжов признался, что решение ФИБА не допустить сборную России к участию в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года не стало для него неожиданностью.

«Признаюсь честно, не так пристально следил за развитием событий, потому что надежд не было от слова совсем. Новость может и неприятная, но, к сожалению, ожидаемая.

Лично у меня не было никаких иллюзий и надежд. Хотя знаю, что федерация и лично Кириленко прикладывали определенные усилия», — сказал Рыжов.

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