Депутат Дмитрий Свищев о решении ФИБА не допускать Россию к отбору Олимпиады-2024: «Вопиющие хамство и безобразие»

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту заявил, что решение исполкома ФИБА отказать мужской сборной России в регистрации на олимпийских предквалификационных турнирах 2023 года — это вопиющие хамство и безобразие.

«К сожалению, те рекомендации МОК, которые они озвучили по отношению к командным видам спорта, дошли до баскетбола. Наша команда не будет допущена — это, конечно, вопиющие хамство и безобразие. Нет никаких законных оснований не допускать нашу команду. Белорусов, нас. Причины какие? Непонятно.

При этом в это же время идет формирование команды Украины из девушек, которые были участницами боевых действий. Что‑то странное творится на земле. Для одной страны одно правило, для второй — другое. Удивительные вещи творятся. Не знаю, как будет развиваться международное олимпийское движение без наших спортсменов, даже не представляю. Во многих видах спорта наши спортсмены всегда были мировыми лидерами и создавали интригу на любом турнире. Сейчас смысла, честной конкуренции и интриги нет. Для кого это делается, непонятно. Какое отношение МОК имеет к СВО вообще непонятно», — сказал Свищев.

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