Депутат Дмитрий Свищев о решении ФИБА не допускать Россию к отбору Олимпиады-2024: «Вопиющие хамство и безобразие»

Теги сборная России ФИБА Дмитрий Свищев Париж-2024 Баскетбол

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что решение исполкома ФИБА отказать мужской сборной России в регистрации на олимпийских предквалификационных турнирах 2023 года — это вопиющие хамство и безобразие.

«К сожалению, те рекомендации МОК, которые они озвучили по отношению к командным видам спорта, дошли до баскетбола. Наша команда не будет допущена — это, конечно, вопиющие хамство и безобразие. Нет никаких законных оснований не допускать нашу команду. Белорусов, нас. Причины какие? Непонятно.

При этом в это же время идет формирование команды Украины из девушек, которые были участницами боевых действий. Что‑то странное творится на земле. Для одной страны одно правило, для второй — другое. Удивительные вещи творятся. Не знаю, как будет развиваться международное олимпийское движение без наших спортсменов, даже не представляю. Во многих видах спорта наши спортсмены всегда были мировыми лидерами и создавали интригу на любом турнире. Сейчас смысла, честной конкуренции и интриги нет. Для кого это делается, непонятно. Какое отношение МОК имеет к СВО вообще непонятно», — сказал Свищев.

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12 комментариев

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BananaMama
Не "хамство и безобразие", а всего лишь спецоперация по дебаскетболизации России
+34
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+29
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bomzerub
Тупой или притворяется?
+26
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+24
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Volh Kasper
Украинцы защищают свою землю. В отличии от. Свищев строит из себя болванчика
+18
-2
+16
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Andrew Chepaylo
Ответ bomzerub
Тупой или притворяется?
Написано же "депутат", что за вопросы?
+16
-2
+14
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Белый офицер
А когда Гундяев правит на Пасху в окружении десятка головорезов то это не вопиющие и не безобразия?
+12
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Iuasamotu
Крутые девушки в Украине, с фронта сразу на баскетбольную площадку олимпийского отбора.
+8
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selso99
Начался обзвон.....
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Татьяна Солотина
А другого вы и не заслуживаете за вопиющее преступление.
+8
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Белый офицер
Ответ Super Objectively
При этом в это же время идет формирование команды Украины из девушек, которые были участницами боевых действий)))...я слышал о биатлонистках-снайперах )) Но баскетболистки то как участвовали ?)) работали как башни для антенн каких то ..что бы выше поднять ?)) кто знает ,подскажите пожалуйста )))
Гранаты бросали. Трехочковые.
+5
-1
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Олександр Мартинюк
А что случилось?
+2
-1
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PolarBear
Ответ Татьяна Солотина
А другого вы и не заслуживаете за вопиющее преступление.
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