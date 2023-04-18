Владимир Гомельский о недопуске сборной России к Олимпиаде-2024: «Все это напоминает мне месть»

Теги сборная России ФИБА Владимир Гомельский Париж-2024 Баскетбол

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал решение исполкома ФИБА не допустить сборную России к участию в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Чисто политическое решение, которое продиктовано Международной федерацией баскетбола, политиками. Все это напоминает мне месть. Я расстроен, но не удивлен», — сказал Гомельский.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

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14 комментариев

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кандид
Месть? А за что?
+33
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Костя Кот
володь, может что-то произошло?
+25
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Вадим Васильевич
Ответ BananaMama
Комментарий удален модератором
Ну прям бальзам на душу от таких комментариев и плюсов к нему!) Спасибо, что вы есть честные люди!
А комформистов ждёт судилище
+16
-2
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Iuasamotu
ФИБА просто прислушалась к рекомендациям МОК. Какая ещё месть и за что?
+15
-5
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Andy
Почему при СССР наших спортсменов никто не игнорировал?
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Александр Горлов
•••••Ничего, я построю свой собственный парк развлечений, с Мегой и ФМП••••
+1
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Милостивый Государь
Ответ Андрей Садовников
Ни так, ни не так, потому что такого не было. Зато риторика очень удобная, государство гробит своих жителей потому что во главе злодей, а злодей он потому что злой, ну прям сюжет для комиксов. Жаль в жизни всё не так просто. Выход? Выход - признание за Россией право голоса на мировой арене политически и право на макроэкономическое ценообразование, ну и в довесок отказ от полярности в мире и деления на "цивилизованный" запад и "дикий" восток. Но это я расширил вопрос и получается оффтоп. Смерть людей в боевых действиях это всегда плохо, однако, как ни прискорбно, но это часть исторического процесса и не характерная черта русских (которых одновременно называют нацистами и отменяют за русскость лол) или Путина.
ок, можно и в вашей картинке показать кое-что. Великая шахматная доска, да. Наш великий игрок бьётся за достойное место. Только он проиграл пару партий. И, как запущенный игроман, он теперь ставит на кон то, что ему не принадлежит: жизни и свободы, вашу и мою. Может, вы лично не против: да, в нашей стране много людейт такие "свобода? да нафиг она нужна, забирай даром, от неё одна каша в голове!". Но он ни вас, ни кого и не спрашивал. Более того, публично возражать запретил. Ну ничего, это ведь ради большой цели, большой игры. Так много на кону, что и жизни вашей, и свободы не жалко, да ведь?
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BananaMama
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Милостивый Государь
Ответ Андрей Садовников
О, навальнист:D А ничего, что соседняя страна, отделившись, оправдывала свою несостоятельность в экономике и строила политический курс вокруг выдуманного кремлёвского сапога? Всегда так просто, сидя в болоте, найти виноватого. Также эта соседняя страна не стеснялась пользоваться экономическими преференциями от кремлёвского сапога, одновременно крича на весь мир как под сапогом тяжело. Также эта соседняя страна не стеснялась нарушать экономические и политические условия сотрудничества, оправдывая их тяжестью воображаемого сапога. Когда к этой стране стали относиться по-европейски, назначив рыночные цены за ресурсы, страна завопила пуще прежнего, что сапог стал тяжелее и в довесок начала воровать. Но даже тогда соседней стране ничего за это не было. И всё это было до 2014го и даже до 2010го года, когда вы, навальнисты, не зная куда деть свою неуёмную энергию, ведь в моде было эмо, а не митинги, попивали пивко и блейзеры у гаражей (был на митинге Навального случайно, запах "свободы и правды" почувствовал за квартал до места действия) Что есть сейчас мы все знаем, однако для борцов за "правду" смотреть в историю дальше 2014го неинтересно и ломает всю "правду". Ведь гораздо проще надеть шоры, выбрать сторону и закрепить за ней правду. А предпосылки, причины, следствия, кому это интересно? Только не надо марать слово "правда" о свои лозунги невежд. Я кстати не поддерживаю СВО, просто головой думать надо.
...и поэтому самый лучший выход из этого положения -- это засадить половину подростков в тюрягу на 25, и другую половину угробить на фронтах, так?
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Troy McClure
Ответ Андрей Садовников
О, навальнист:D А ничего, что соседняя страна, отделившись, оправдывала свою несостоятельность в экономике и строила политический курс вокруг выдуманного кремлёвского сапога? Всегда так просто, сидя в болоте, найти виноватого. Также эта соседняя страна не стеснялась пользоваться экономическими преференциями от кремлёвского сапога, одновременно крича на весь мир как под сапогом тяжело. Также эта соседняя страна не стеснялась нарушать экономические и политические условия сотрудничества, оправдывая их тяжестью воображаемого сапога. Когда к этой стране стали относиться по-европейски, назначив рыночные цены за ресурсы, страна завопила пуще прежнего, что сапог стал тяжелее и в довесок начала воровать. Но даже тогда соседней стране ничего за это не было. И всё это было до 2014го и даже до 2010го года, когда вы, навальнисты, не зная куда деть свою неуёмную энергию, ведь в моде было эмо, а не митинги, попивали пивко и блейзеры у гаражей (был на митинге Навального случайно, запах "свободы и правды" почувствовал за квартал до места действия) Что есть сейчас мы все знаем, однако для борцов за "правду" смотреть в историю дальше 2014го неинтересно и ломает всю "правду". Ведь гораздо проще надеть шоры, выбрать сторону и закрепить за ней правду. А предпосылки, причины, следствия, кому это интересно? Только не надо марать слово "правда" о свои лозунги невежд. Я кстати не поддерживаю СВО, просто головой думать надо.
Совершенно не нужно столько писать, по первому же предложению понятно что ты очередной эксперт в испачканных штанах.
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Troy McClure
Ответ Geny
корейский Боинг пересёк границу СССР и его сбили, и всём было пох, что то там вякали но СССР было плевать.
Ну да конечно, так плевать что потом врали с три короба.
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