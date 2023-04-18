Известный спортивный комментатор прокомментировал решение исполкома ФИБА не допустить сборную России к участию в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в .

«Чисто политическое решение, которое продиктовано Международной федерацией баскетбола, политиками. Все это напоминает мне месть. Я расстроен, но не удивлен», — сказал Гомельский.

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