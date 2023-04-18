Зоран Лукич о недопуске сборной России к Олимпиаде-2024: «Расстроены таким решением»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич признался, что расстроен решением ФИБА не допускать национальную команду до участия в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в .

«Мы расстроены таким решением, но ничего не остается, кроме как готовиться дальше», — сказал Лукич «Матч ТВ».

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