Реджи Миллер: «Для «Майами» потеря Хирро более существенна, чем вылет Янниса для «Милуоки»

Легенда НБА, комментатор выразил спорное мнение после травм, которые получили («Милуоки») и (« ») в первом матче серии между командами.

«Для «Майами» потеря Хирро более существенна, чем вылет Янниса для « ».

Посмотрите на состав «Бакс», у них есть Миддлтон, Холидэй и Лопес, хорош Портис. Тайлер играет важную роль в «Хит», он контролирует мяч, угрожает с дистанции, помогает в защите. Споэльстре будет трудно найти ему замену», – заявил Миллер.

Хирро получил перелом двух пальцев руки и, как ожидается, пропустит от 4 до 6 недель. Адетокумбо неудачно приземлился на спину, степень серьезности травмы пока неизвестна.

Средние показатели Адетокумбо в регулярном чемпионате составили 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,7 передачи в 63 матчах.

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