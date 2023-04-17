Реджи Миллер: «Для «Майами» потеря Хирро более существенна, чем вылет Янниса для «Милуоки»

Теги травмы Майами Милуоки НБА Реджи Миллер НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Тайлер Хирро Баскетбол

Легенда НБА, комментатор Реджи Миллер выразил спорное мнение после травм, которые получили Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Тайлер ХирроМайами») в первом матче серии между командами.

«Для «Майами» потеря Хирро более существенна, чем вылет Янниса для «Милуоки».

Посмотрите на состав «Бакс», у них есть Миддлтон, Холидэй и Лопес, хорош Портис. Тайлер играет важную роль в «Хит», он контролирует мяч, угрожает с дистанции, помогает в защите. Споэльстре будет трудно найти ему замену», – заявил Миллер.

Хирро получил перелом двух пальцев руки и, как ожидается, пропустит от 4 до 6 недель. Адетокумбо неудачно приземлился на спину, степень серьезности травмы пока неизвестна.

Средние показатели Адетокумбо в регулярном чемпионате составили 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,7 передачи в 63 матчах.

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8 комментариев

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Серебристый
жесткое начало по, удивительно что Дэвис выжил
+34
-1
+33
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quznez
Ответ Xell
Сравнить Хирро с Яннисом))
тут больше про набор игроков, который заменит Фрика, тем более он вероятно скоро вернётся.
Спо без Хирра имеет меньше опций для доставки мяча.
пора доставать Витю из кармана.
+16
0
+16
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sanya_xl
И первый матч это доказал, хотя постойте
+4
-2
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namankey
Нужно чтобы Данкан или Витя восстали из мертвых
+1
0
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Rodbert
Но конкретно в этой серии Хиты становятся фаворитами. Они смогут еще сильнее прижать оленей в защите. Сами мало забьют, но соперник еще меньше, вот их формула.
+2
-2
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