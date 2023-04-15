Джимми Батлер: «Майами» должен играть практически идеально, чтобы пройти «Бакс». Мы способны на это»

Теги Чикаго Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Яннис Адетокумбо НБА плей-ин Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер подвел итоги матча плей-ин с «Чикаго» (102:91).

В игре с «Буллс» на счету Батлера 31 очко, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

«Этого и требует от меня моя команда. Найти способ», – сказал Батлер.

Джимми также поделился ожиданиями от серии первого раунда с «Милуоки».

«Их лидер Яннис Адетокумбо – игрок уровня MVP. У них отличные снайперы, они уже очень давно играют вместе. Будет непросто. Это факт. У «Бакс» активные болельщики, их всегда слышно. Выходит, что «Майами» должен играть практически идеально, чтобы пройти «Милуоки». И мы способны на это. Полная самоотдача, сплоченность, несмотря на любые обстоятельства, хорошо все будет или плохо, все это очень важно.

Мы единое целое, думаю, все будет хорошо. Сезон продолжается. Счет в серии 0-0, за работу», – заявил Батлер.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Вообще не вижу шансов для Майами, хоть и симпатизирую этой команде. Что пройти, Батлеру надо принять какую-то волшебную таблетку, чтобы перехватывать втрое чаще. Ну или еще что-то такое фантастическое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Для победы Майами нужна не только идеальная игра. Нужна ещё отвратительная игра бакс. Вероятность этого невелика.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идущий к реке
Идеальная игра, к сожалению, это не о Майами текущего сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий