Лидер «Майами» подвел итоги матча плей-ин с « » (102:91).

В игре с «Буллс» на счету Батлера 31 очко, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

«Этого и требует от меня моя команда. Найти способ», – сказал Батлер.

Джимми также поделился ожиданиями от серии первого раунда с «Милуоки».

«Их лидер – игрок уровня MVP. У них отличные снайперы, они уже очень давно играют вместе. Будет непросто. Это факт. У «Бакс» активные болельщики, их всегда слышно. Выходит, что « » должен играть практически идеально, чтобы пройти « ». И мы способны на это. Полная самоотдача, сплоченность, несмотря на любые обстоятельства, хорошо все будет или плохо, все это очень важно.

Мы единое целое, думаю, все будет хорошо. Сезон продолжается. Счет в серии 0-0, за работу», – заявил Батлер.

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