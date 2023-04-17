Тайлер Хирро пропустит от 4 до 6 недель из-за перелома двух пальцев руки

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Защитник «Хит» Тайлер Хирро получил перелом среднего и безымянного пальцев бросковой правой руки в первом матче серии с «Милуоки» (130:117, 1-0).

Ожидается, что Хирро пропустит от 4 до 6 недель

Это произошло после того, как игрок «рыбкой» прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч. Тайлер успел набрать 12 очков при 5 из 9 с игры за 19 минут.

Минуты Хирро в ротации, скорее всего, поделят Виктор Оладипо и Гэйб Винсент. 

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6 комментариев

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Starki92
Здоровья Тайлеру.
В этом сезоне вряд ли уже увидим его, только если Майами не решат зайти очень далеко.
Потеря ощутимая для Хит.
Шанс показать себя для Виктора и Данкана, как мне кажется.
+10
0
+10
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xamer 9
Ответ FEF2
Рыбачить мешает или нет?
Попробуйте себе сделать подобное, проверите как раз
+6
-1
+5
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mqh9pzrxgf
Ответ Starki92
Здоровья Тайлеру. В этом сезоне вряд ли уже увидим его, только если Майами не решат зайти очень далеко. Потеря ощутимая для Хит. Шанс показать себя для Виктора и Данкана, как мне кажется.
Не решат? Типа это только от них зависит?🤣
+2
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Beetl
Жаль. Его 20 очков за игру как раз может и не хватить.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Может, выпускать его на один бросок...
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