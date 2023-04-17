Защитник «Хит» получил перелом среднего и безымянного пальцев бросковой правой руки в первом матче серии с « » (130:117, 1-0).

Ожидается, что Хирро пропустит от 4 до 6 недель

Это произошло после того, как игрок «рыбкой» прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч. Тайлер успел набрать 12 очков при 5 из 9 с игры за 19 минут.

Минуты Хирро в ротации, скорее всего, поделят Виктор Оладипо и Гэйб Винсент.

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