Тайлер Хирро пропустит от 4 до 6 недель из-за перелома двух пальцев руки
Защитник «Хит» Тайлер Хирро получил перелом среднего и безымянного пальцев бросковой правой руки в первом матче серии с «Милуоки» (130:117, 1-0).
Ожидается, что Хирро пропустит от 4 до 6 недель
Это произошло после того, как игрок «рыбкой» прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч. Тайлер успел набрать 12 очков при 5 из 9 с игры за 19 минут.
Минуты Хирро в ротации, скорее всего, поделят Виктор Оладипо и Гэйб Винсент.
«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
В этом сезоне вряд ли уже увидим его, только если Майами не решат зайти очень далеко.
Потеря ощутимая для Хит.
Шанс показать себя для Виктора и Данкана, как мне кажется.