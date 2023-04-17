« » начал серию с первой командой Востока по итогам регулярного чемпионата « » с выездной победы – 130:117, 1-0.

Лидер «Хит» Джимми Батлер выложил в социальных сетях фотографию с двумя оленями (отсылка к названию команды соперника – Sports.ru), которые встревоженно смотрят в сторону камеры.

Батлер записал на свой счет 35 очков и 11 передач.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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