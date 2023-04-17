Джимми Батлер выложил фотографию с оленями после победы в 1-м матче над «Милуоки»
«Майами» начал серию с первой командой Востока по итогам регулярного чемпионата «Милуоки» с выездной победы – 130:117, 1-0.
Лидер «Хит» Джимми Батлер выложил в социальных сетях фотографию с двумя оленями (отсылка к названию команды соперника – Sports.ru), которые встревоженно смотрят в сторону камеры.
Батлер записал на свой счет 35 очков и 11 передач.
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Соцсети Джимми Батлера
Каждый настраивается как хочет)
Яннис вернётся, вспоминается как он воскрес в ПО 2021, когда его колено выгнулось в другую сторону, казалось бы там рваные кресты 100%, а этот чудак в итоге мвп финала стал.
Вроде это лани безрогие, намёк на беззубость Милуоки?)
Если что, я знаю что это сторис, не душните))