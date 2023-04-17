Джимми Батлер выложил фотографию с оленями после победы в 1-м матче над «Милуоки»

Теги Майами Милуоки НБА фото НБА плей-офф Джимми Батлер соцсети Баскетбол

«Майами» начал серию с первой командой Востока по итогам регулярного чемпионата «Милуоки» с выездной победы – 130:117, 1-0.

Лидер «Хит» Джимми Батлер выложил в социальных сетях фотографию с двумя оленями (отсылка к названию команды соперника – Sports.ru), которые встревоженно смотрят в сторону камеры.

Батлер записал на свой счет 35 очков и 11 передач.

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21 комментарий

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scorp19
Рано кидать понты. Ничего не мешает Бакс взять следующие 4 игры, даже без Янниса.
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siberiancom
Ответ scorp19
Рано кидать понты. Ничего не мешает Бакс взять следующие 4 игры, даже без Янниса.
а почему ты решил, что это понты?

Каждый настраивается как хочет)
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Ballboy13
Начались игры разума. Думаю Батлер может себе такое позволить.
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Stephan Carrypenko
У оленей подогнуты колени
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starina1
Ответ scorp19
Рано кидать понты. Ничего не мешает Бакс взять следующие 4 игры, даже без Янниса.
Так же как и Джимми с компанией забрать три подряд. Яннис-то неизвестно будет играть или нет.
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DuncanTim1921
Ответ Денис Кёнигсберг
Хит легко взяли первую четверть, где был Яннис
Вряд ли стоит делать выводы по одной игре.
Яннис вернётся, вспоминается как он воскрес в ПО 2021, когда его колено выгнулось в другую сторону, казалось бы там рваные кресты 100%, а этот чудак в итоге мвп финала стал.
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АРХАТ
Ну хоть не с убитыми, это радует.
Вроде это лани безрогие, намёк на беззубость Милуоки?)
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DuncanTim1921
Он же понимает, что когда вернётся Яннис фотку нужно будет удалить?
Если что, я знаю что это сторис, не душните))
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Вадим flanec
А что без олени 🦌 без рогов на фотке?
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гилберт
Так себе.
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Райли Карри
Ну тогда почему не Бэмби?
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Djoyin
Фотки с оленями лучше фоток с муфлонами
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alexLA
Хорош))
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Misson
Раздухарились майамцы. Милуоки на классе всё равно пройдет даже если Яннис пропустит пару игр. Не всегда будут у Майами 3-шки лететь с точностью 60%, а у Милуоки не всегда будет 24%!
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Hobotok
Ответ siberiancom
а почему ты решил, что это понты? Каждый настраивается как хочет)
олени без рогов. Значит с(кинули) па(/о)нты. Всё же ясно
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Вадим flanec
Ответ Archer_Great
"рога" сегодня спину себе повредили, вот и пришлось их "сбросить"
Зачёт!!!
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Skeleton64
Ответ Райли Карри
Ну тогда почему не Бэмби?
Потому что Бэмби вырос и стал хозяином леса
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Archer_Great
Ответ Вадим flanec
А что без олени 🦌 без рогов на фотке?
"рога" сегодня спину себе повредили, вот и пришлось их "сбросить"
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Баркамол Абдулла
Олени без рогов, это намёк на отсутствие Янниса
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ierdnA
Не рановато?
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