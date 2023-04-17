Джимми Батлер набрал 35 очков и 11 передач в победном 1-м матче серии с «Милуоки»

Теги Майами Милуоки НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

«Майами» начал серию с первой командой Востока по итогам регулярного чемпионата «Милуоки» с выездной победы – 130:117, 1-0.

Лидер «Хит» Джимми Батлер записал на свой счет 35 очков и 11 передач.

За 43 минуты Батлер реализовал 15 из 27 с игры. В его активе также 5 подборов и 3 перехвата.

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16 комментариев

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AEZAKMI228
Обожаю этого парня
+42
-2
+40
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Starki92
Джимбо красава.
Все сделал для победы.
Настораживают 43 минуты на паркете - слишком рано ложится мощная нагрузка на Джимми.
Ждём второй матч в том же духе от парней Спо.
Let’s go Heat 💥
+21
0
+21
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A. V.
Вопрос на сколько его хватит и сможет ли команда поддержать такой темп. Но если Майами забьют оленей - для меня это будет реальной сенсацией плова
+16
0
+16
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AEZAKMI228
Ответ Гарун Алиев
Поразительно,как парень чья стата в регулярке ничего кроме смеха не вызывает,в плей-офф тащит как праймовый Леброн
Каво? 20 очков, 2 стила матч это смех? Процент реализации смотри + 9 штрафных за матч..
+13
0
+13
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bodros
Батя в здании 🔥
+11
-1
+10
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Гарун Алиев
Поразительно,как парень чья стата в регулярке ничего кроме смеха не вызывает,в плей-офф тащит как праймовый Леброн
+11
-5
+6
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Иван Лапин
У кого кого, а вот у Батлера реально есть режим ПО
+5
0
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Аморалинни
Ответ Гарун Алиев
Поразительно,как парень чья стата в регулярке ничего кроме смеха не вызывает,в плей-офф тащит как праймовый Леброн
Человек по эффективности в топ6 за сезон, после Йокича, Эмбида, Грека, Пончича и Дэвиса
+5
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Матвей Дойников
Ответ scorp19
Вот так Майами. А разговоров то было, что Буллс-Хит это игра за право свипнуться от Милуоки.
Все этм разговоры предусматривали травму янниса, я так понимаю?
+7
-2
+5
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Djoyin
А некоторые говорят, что Джимми понтовщик и недозвезда.
+3
0
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siberiancom
Мощь — огонь 🔥
+2
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Eskender
Батлер вообще в курсе, что Лопес - "мистер-замок"?
Что он себе позволяет?
+2
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namankey
Ответ Starki92
Джимбо красава. Все сделал для победы. Настораживают 43 минуты на паркете - слишком рано ложится мощная нагрузка на Джимми. Ждём второй матч в том же духе от парней Спо. Let’s go Heat 💥
Можно будет отдохнуть в матчах в которых у оленей трёхи полетят, а такие как сегодня отдавать нельзя
+1
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