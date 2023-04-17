Джимми Батлер набрал 35 очков и 11 передач в победном 1-м матче серии с «Милуоки»
«Майами» начал серию с первой командой Востока по итогам регулярного чемпионата «Милуоки» с выездной победы – 130:117, 1-0.
Лидер «Хит» Джимми Батлер записал на свой счет 35 очков и 11 передач.
За 43 минуты Батлер реализовал 15 из 27 с игры. В его активе также 5 подборов и 3 перехвата.
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
Все сделал для победы.
Настораживают 43 минуты на паркете - слишком рано ложится мощная нагрузка на Джимми.
Ждём второй матч в том же духе от парней Спо.
Let’s go Heat 💥
Что он себе позволяет?