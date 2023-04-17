« » начал серию с первой командой Востока по итогам регулярного чемпионата « » с выездной победы – 130:117, 1-0.

Лидер «Хит» записал на свой счет 35 очков и 11 передач.

За 43 минуты Батлер реализовал 15 из 27 с игры. В его активе также 5 подборов и 3 перехвата.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда





Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым