Джимми Батлер подколол Юдониса Хаслема после вывода из обращения его школьного номера
Школа Майами Хай, за которую играл форвард «Хит» Юдонис Хаслем, вывела из обращения 50-й номер 42-летнего игрока.
Лидер «Майами» Джимми Батлер пошутил над ветераном в социальных сетях.
Батлер выложил фотографии с чемпионскими баннерами Майами Хай 1925 и 1931 годов, написав, что Хаслем причастен к этим успехам команды.
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Фото: «Майами», Джимми Батлер, Bleacher Report
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