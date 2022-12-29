Школа Майами Хай, за которую играл форвард «Хит» , вывела из обращения 50-й номер 42-летнего игрока.

Лидер «Майами» Джимми Батлер пошутил над ветераном в социальных сетях.

Батлер выложил фотографии с чемпионскими баннерами Майами Хай 1925 и 1931 годов, написав, что Хаслем причастен к этим успехам команды.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Фото: «Майами», , Bleacher Report