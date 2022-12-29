Джимми Батлер подколол Юдониса Хаслема после вывода из обращения его школьного номера

Теги Майами НБА фото Юдонис Хаслем Джимми Батлер соцсети Баскетбол

Школа Майами Хай, за которую играл форвард «Хит» Юдонис Хаслем, вывела из обращения 50-й номер 42-летнего игрока.

Лидер «Майами» Джимми Батлер пошутил над ветераном в социальных сетях.

Батлер выложил фотографии с чемпионскими баннерами Майами Хай 1925 и 1931 годов, написав, что Хаслем причастен к этим успехам команды.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Фото: «Майами», Джимми Батлер, Bleacher Report

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
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За кого воевал Хаслем, за северян или южан?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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