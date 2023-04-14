Крис Миддлтон восстановился от травмы и провел полноценную тренировку
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон восстановился от травмы правого колена и в четверг провел полноценную тренировку с командой.
Миддлтон не играл с 5 апреля, когда повредил колено в матче с «Чикаго». В период с 17 декабря по 21 января он пропустил 18 игр из-за болей в том же правом колене.
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