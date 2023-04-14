Крис Миддлтон восстановился от травмы и провел полноценную тренировку

Форвард « » восстановился от травмы правого колена и в четверг провел полноценную тренировку с командой.

Миддлтон не играл с 5 апреля, когда повредил колено в матче с « ». В период с 17 декабря по 21 января он пропустил 18 игр из-за болей в том же правом колене.

«Бакс» начнут выступление в плей-офф-2023 в воскресенье. Соперником первой команды по итогам регулярки станет победитель пары « » – «Чикаго».

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?