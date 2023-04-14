Крис Миддлтон восстановился от травмы и провел полноценную тренировку

Теги травмы Чикаго Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Крис Миддлтон Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон восстановился от травмы правого колена и в четверг провел полноценную тренировку с командой.

Миддлтон не играл с 5 апреля, когда повредил колено в матче с «Чикаго». В период с 17 декабря по 21 января он пропустил 18 игр из-за болей в том же правом колене.

«Бакс» начнут выступление в плей-офф-2023 в воскресенье. Соперником первой команды по итогам регулярки станет победитель пары «Майами» – «Чикаго».

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1 комментарий

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Телохранитель Джеймса Уорти
Очень надеюсь, что на этот раз окончательно вылечился. В гипотетической серии с Бостоном Крис будет очень необходим.
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