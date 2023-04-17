Тайлер Хирро сломал руку в первом матче серии с «Милуоки»
Защитник «Хит» Тайлер Хирро получил перелом правой руки в первом матче серии с «Милуоки». Это произошло после того, как игрок «рыбкой» прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч.
Ожидается, что его минуты в ротации поделят Виктор Оладипо и Гэйб Винсент.
«Майами» начал серию с выездной победы 130:117.
Митчелл вчера вообще на трибуны улетел и ничего. У Хирро нырок вообще не предвещал беды, но сломался. Такое бывает, к сожалению. Обидно.