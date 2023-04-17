Тайлер Хирро сломал руку в первом матче серии с «Милуоки»

Теги травмы Майами НБА Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Хит» Тайлер Хирро получил перелом правой руки в первом матче серии с «Милуоки». Это произошло после того, как игрок «рыбкой» прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч.

Ожидается, что его минуты в ротации поделят Виктор Оладипо и Гэйб Винсент.

«Майами» начал серию с выездной победы 130:117.

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17 комментариев

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fRsk
Ну и начало плей-офф... столько травм, просто жесть.
+59
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+59
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Consistency
Стоп, я правильно понимаю, что он после этого ещё забросил дальнюю двушку СО СЛОМАННОЙ РУКОЙ?
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+38
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Эфес Фридомович
Ответ jonnysilverhand01
Суставы надо тренировать, вроде США, а медицины никакой, вон на ВТБ смотришь, все здоровы и прекрасны ! Учитесь американцы !
Пиво хорошо для суставов
+23
-1
+22
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Van
Ответ Павел Володин
Там эпизод не требовал такого рвения с его стороны - очень глупая травма на самом деле.
Соглашусь, что не требовал, но тут дело случая. Решает всё настрой, а у Маями, думаю, иных вариантов, кроме как биться в каждом эпизоде, и нет.

Митчелл вчера вообще на трибуны улетел и ничего. У Хирро нырок вообще не предвещал беды, но сломался. Такое бывает, к сожалению. Обидно.
+20
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Александр Данилов
Жаль Тайлера. Для него это 99% окончание сезона. Надеюсь с восстановлением он не потеряет свой бросок
+9
-1
+8
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Промтех Промтех
Ответ Эфес Фридомович
Пиво хорошо для суставов
С холодцом
+7
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софочка
Ответ Consistency
Стоп, я правильно понимаю, что он после этого ещё забросил дальнюю двушку СО СЛОМАННОЙ РУКОЙ?
Нет, бросил сквозняк, просто мяч коснулся сетки с внешней стороны
+7
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Skeleton64
Ответ Consistency
Стоп, я правильно понимаю, что он после этого ещё забросил дальнюю двушку СО СЛОМАННОЙ РУКОЙ?
А что тут такого? Перелом - это не всегда оторванная плоть, кусок кости и брызжущая кровь, чаще всего это просто трещина или надлом. Скорее сего, перелом диагностировали вообще при осмотре, а он думал, что ушиб.
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Руслан Оспанов
ещё и трешку забил со сломанными пальцами
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Van
Ответ Павел Володин
Такой настрой похвален, но главное здоровье и беречь себя, хоть это и плей-офф.
согласен, думаю тут сыграла неопытность и рвение Хирро. он ведь хочет доказать собственную значимость. вряд ли тот же Джимбо бросился на мяч в подобном эпизоде.
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