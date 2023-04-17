Защитник «Хит» Тайлер Хирро получил перелом правой руки в первом матче серии с «Милуоки». Это произошло после того, как игрок «рыбкой» прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч.

Ожидается, что его минуты в ротации поделят Виктор Оладипо и Гэйб Винсент.

«Майами» начал серию с выездной победы 130:117.