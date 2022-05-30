Тайлер Хирро готовится сыграть в 7-м матче с «Бостоном»

Теги травмы Бостон Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро с большой долей вероятности сыграет сегодня ночью в седьмом матче финала Восточной конференции против «Бостона» (3-3).

Клуб сообщил, что баскетболист примет участие в предматчевой разминке, чтобы подтвердить свою готовность выйти на площадку в игре.

Хирро пропустил предыдущие три матча серии, так как получил растяжение паховых мышц.

В плей-офф-2022 Тайлер набирает в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные