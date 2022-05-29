Эрик Споэльстра: «Сегодня Тайлер Хирро отдыхает и лечится»

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Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что Тайлер Хирро не будет тренироваться с командой накануне 7-го матча финала Востока с «Бостоном» (3-3), врачи оценят состояние защитника утром в день игры.

«Сегодня он отдыхает и лечится. Сегодня он не будет работать ни на площадке, ни где-либо еще.

Посмотрим на него утром. Посмотрим, насколько ему стало лучше», – сказал тренер.

Хирро пропустил три матча подряд из-за растяжения паховых мышц.

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