НБА. Плей-ин. «Майами» примет «Атланту», «Лейкерс» – «Миннесоту»

Теги результаты Атланта Лейкерс Майами Миннесота НБА Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся первые матчи турнира плей-ин.

«Майами», который занял 7-е место в Восточной конференции, примет на своем паркете «Атланту» (8). «Лейкерс», ставшие седьмыми на Западе, встретятся с «Миннесотой» (8).

Победители выйдут в плей-офф с 7-м номером посева.

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Атланта
Дата проведения
12 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Миннесота
Дата проведения
12 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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23 комментария

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Dmitry Trepov
Изи Майами и ЛАЛ
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йозе марино
Ответ йозе марино
Господа баскетбольные эксперты, нужен ваш совет. Недавно увлекся Нба, хотя всё детство провёл на баскетбольной площадке, но тогда мне нба почему то не интересовала, а сейчас что то так понравилось, что я решил , нужно за кого то начать болеть 😁. Подскажите за кого, чтоб глором не называли, я склоняюсь к Оклахоме. Заранее спасибо за советы))
спасибо всем за ответы очень интересно разные мнения почитать)
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Альф Третий
Ответ Arnat Seidalin
Советую посмотреть игры, и самому решить. Шесть лет назад, когда тоже только начал интересоваться НБА зацепила Фила, и хочу не хочу душа переживает 🥲
Хаха, спасибо за совет, но я боюсь, что моя душа уже занята болельщиком Кавай Ленардом и его командой "Клипперс". Но буду следить за играми с интересом и надеюсь увидеть яркие выступления игроков!
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Azat LA
It’s time! Вот теперь пора включать режим ПО без сарказма. Надеюсь ЛеБрон выдаст лебединую песню в этом ПО.
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Максималка Вандербилта
Ответ йозе марино
Господа баскетбольные эксперты, нужен ваш совет. Недавно увлекся Нба, хотя всё детство провёл на баскетбольной площадке, но тогда мне нба почему то не интересовала, а сейчас что то так понравилось, что я решил , нужно за кого то начать болеть 😁. Подскажите за кого, чтоб глором не называли, я склоняюсь к Оклахоме. Заранее спасибо за советы))
Детройт или Сан-Антонио! Только они! NBA циклична, где явный аутсайдер станет фаворитом рано или поздно! Например, Финикс и в этом году Сакраменто. Оклахома никогда не была прям уж явным аутсайдером. А вот Дейтройт и Сан-Антонио - это топ потенциал! Особенно Сан-Антонио! Команда с такой богатой историей! Ну и явные претенденты на Вемба! Чуйка пдсказывает, что именно Сан-Антонио заберет Вемба. Вокруг него построится команда мечты! Возможно даже с Дончичем. Ты представляешь? Вемб и Дончич + топовые ролевики (и даже быть может 3-я звезда). Выбор очевиден. Если что я за Лейкерс болею.
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Analjinn
Поднять щиты за Лалок!
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Eugenie Nation
Ответ Acuity Gaming
Как по мне, НБА это не про команды, а про суперзвезд. Поэтому как вариант могу предложить выбрать не команду, а игрока
И потом за ним скакать по командам? Да уж.
Уан лайф-уан тим
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Azat LA
Ответ blooooomka
Может быть, но в настоящем времени, нет на это данных
активно обсуждается присоединение этой статы к ПО.
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Acuity Gaming
Ответ йозе марино
Господа баскетбольные эксперты, нужен ваш совет. Недавно увлекся Нба, хотя всё детство провёл на баскетбольной площадке, но тогда мне нба почему то не интересовала, а сейчас что то так понравилось, что я решил , нужно за кого то начать болеть 😁. Подскажите за кого, чтоб глором не называли, я склоняюсь к Оклахоме. Заранее спасибо за советы))
Как по мне, НБА это не про команды, а про суперзвезд. Поэтому как вариант могу предложить выбрать не команду, а игрока
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blooooomka
Ответ MTZ_2022
Чтобы не считали глором - можно болеть за Шарлотт, Индиану, Нью-Йорк, Атланту...или за Оклахому.
А вообще за САС лучше болеть. Там спросу ноль, всем рулит Попович, они щя в опе, команда строилась при этом тренере с внутренних ресурсов, никаких громких обменов, и лучшие игроки этой франшизы никогда не страдали таким заболеванием как зазвездился ( Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Тони Паркер , Ману Джи) и кстати, Попович, наверное, любимый тренер большинства здесь присутствующих и даже одного из лучших игроков за всю историю Леброна Джеймса, которого даже не тренировал.
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ExplodingSun
Ответ йозе марино
Господа баскетбольные эксперты, нужен ваш совет. Недавно увлекся Нба, хотя всё детство провёл на баскетбольной площадке, но тогда мне нба почему то не интересовала, а сейчас что то так понравилось, что я решил , нужно за кого то начать болеть 😁. Подскажите за кого, чтоб глором не называли, я склоняюсь к Оклахоме. Заранее спасибо за советы))
с незапамятных времен за Сакраменто.
Для тебя, как для будущего глора, сейчас самый удобный момент вкатиться - Сакраменто впервые с 2006г в плей-офф.
И в лиге ещё остались мастера, чья игра вызывает восхищение вне зависимости от команды. Рекомендую наблюдать за ними и наслаждаться баскетболом, а не ввязываться в срачи болельщиков)
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Arnat Seidalin
Ответ йозе марино
Господа баскетбольные эксперты, нужен ваш совет. Недавно увлекся Нба, хотя всё детство провёл на баскетбольной площадке, но тогда мне нба почему то не интересовала, а сейчас что то так понравилось, что я решил , нужно за кого то начать болеть 😁. Подскажите за кого, чтоб глором не называли, я склоняюсь к Оклахоме. Заранее спасибо за советы))
Советую посмотреть игры, и самому решить. Шесть лет назад, когда тоже только начал интересоваться НБА зацепила Фила, и хочу не хочу душа переживает 🥲
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MTZ_2022
Ответ йозе марино
Господа баскетбольные эксперты, нужен ваш совет. Недавно увлекся Нба, хотя всё детство провёл на баскетбольной площадке, но тогда мне нба почему то не интересовала, а сейчас что то так понравилось, что я решил , нужно за кого то начать болеть 😁. Подскажите за кого, чтоб глором не называли, я склоняюсь к Оклахоме. Заранее спасибо за советы))
Чтобы не считали глором - можно болеть за Шарлотт, Индиану, Нью-Йорк, Атланту...или за Оклахому.
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blooooomka
Ответ Доктор Гонза
Я думаю это дело времени, формат закрепился, а НБА от лишней статистики никогда не отказывалась. Да и странно это - матчи официальные, важные. Лично я бы глянул, что там накопилось за несколько лет проведения.
Может быть, но в настоящем времени, нет на это данных
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blooooomka
Ответ йозе марино
Господа баскетбольные эксперты, нужен ваш совет. Недавно увлекся Нба, хотя всё детство провёл на баскетбольной площадке, но тогда мне нба почему то не интересовала, а сейчас что то так понравилось, что я решил , нужно за кого то начать болеть 😁. Подскажите за кого, чтоб глором не называли, я склоняюсь к Оклахоме. Заранее спасибо за советы))
Как можно подсказать то, что нужно индивидуально тебе. Получается , если я подскажу , соответственно перетяну на свою сторону или кто другой. Попробуй другим способом, кто из игроков больше нравится , за ту команду и болей, а лучше какой стиль команды нравится , ту и выбери, не знаю даже. Может какой город любимый в НБА ту команду выбери)
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Доктор Гонза
Ответ blooooomka
Нигде не учитываются
Я думаю это дело времени, формат закрепился, а НБА от лишней статистики никогда не отказывалась. Да и странно это - матчи официальные, важные. Лично я бы глянул, что там накопилось за несколько лет проведения.
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Карлик на гормонах
ЛАЛ гоу вин уже
+3
-4
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йозе марино
Господа баскетбольные эксперты, нужен ваш совет. Недавно увлекся Нба, хотя всё детство провёл на баскетбольной площадке, но тогда мне нба почему то не интересовала, а сейчас что то так понравилось, что я решил , нужно за кого то начать болеть 😁. Подскажите за кого, чтоб глором не называли, я склоняюсь к Оклахоме. Заранее спасибо за советы))
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pulyalke
к перерыву проснусь наверное, а так кнеш легчайшая походу
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blooooomka
Ответ Свежий
Кто подскажет, очки, набранные игроком в плей-ин записываются как сезонные или как?🤔
Нигде не учитываются
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Daishi
Хит в прошлом сезоне знатно оттоптались на Атланте и персонально надругались над Янгом в 1-м раунде. Как сейчас помню, как они ему полностью перекрыли кислород и постепенно выдавливали от дуги, он в последних матчах от безнадеги уже тупо от центрального лого кирпичи засаживал.)) Поглядим, что изменилось за сезон. :)
+4
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Свежий
Кто подскажет, очки, набранные игроком в плей-ин записываются как сезонные или как?🤔
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-2
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serginn
Вобщем весь Пасифик дивизион в ПО в полном составе.
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