НБА. Плей-ин. «Майами» примет «Атланту», «Лейкерс» – «Миннесоту»
Сегодня в НБА состоятся первые матчи турнира плей-ин.
«Майами», который занял 7-е место в Восточной конференции, примет на своем паркете «Атланту» (8). «Лейкерс», ставшие седьмыми на Западе, встретятся с «Миннесотой» (8).
Победители выйдут в плей-офф с 7-м номером посева.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 апреля, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Уан лайф-уан тим
Для тебя, как для будущего глора, сейчас самый удобный момент вкатиться - Сакраменто впервые с 2006г в плей-офф.
И в лиге ещё остались мастера, чья игра вызывает восхищение вне зависимости от команды. Рекомендую наблюдать за ними и наслаждаться баскетболом, а не ввязываться в срачи болельщиков)