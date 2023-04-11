НБА. Плей-ин. «Майами» примет «Атланту», «Лейкерс» – «Миннесоту»

Сегодня в НБА состоятся первые матчи турнира плей-ин.

« », который занял 7-е место в Восточной конференции, примет на своем паркете «Атланту» (8). « », ставшие седьмыми на Западе, встретятся с «Миннесотой» (8).

Победители выйдут в плей-офф с 7-м номером посева.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Худшие контракты НБА-2023

Носки – невероятно важная часть НБА