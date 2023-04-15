Александер Секулич: «С таким составом ЦСКА был бы на ведущих ролях в Евролиге»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич оценил уровень ЦСКА, с которым краснодарцы сойдутся в серии 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ.

«У ЦСКА очень хороший и глубокий состав игроков - в Евролиге эта команда была бы на ведущих ролях. Но главное, на мой взгляд, то, что у них очень устоявшийся состав - по ходу сезона добавился всего один игрок. Они прекрасно друг друга знают и играют как одно целое - именно это главная сила ЦСКА. Сыгранность - очень важное преимущество. Отмечу также поддержку ЦСКА - за них много людей приходит болеть и в Москве, и на выездных матчах.

От своих подопечных я буду требовать хладнокровия и полной концентрации на том, чтобы действовать в защите и атаке так, как мы договоримся на предматчевой установке», – заявил Секулич.

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