Никита Курбанов о праздновании столетия ЦСКА: «Это может стать дополнительной мотивацией»

Капитан ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о том, как празднование столетия московского клуба, которое пройдет во время первого матча полуфинальной серии лиги ВТБ с «Локомотивом‑ », скажется на игре.

«Наш соперник традиционно опасен тем, что команда у него бегущая, атакующая, быстро наказывает за ошибки. Особенно комфортно краснодарцы чувствуют себя при своих домашних трибунах. Поэтому крайне важно нам будет взять две победы у себя дома.

Дополнительная мотивация из-за праздника? Да, возможно, это может являться дополнительной мотивацией. Но у нас и так ее достаточно. Поэтому здесь нужно быть максимально собранными, и, наоборот, важно, чтобы празднование немного не сбило нас с ритма, и мы чувствовали себя комфортно, без какого‑то дополнительного груза ответственности. Прекрасно понимаем, что будут полные трибуны, придет много гостей, в том числе бывшие игроки ЦСКА. Но это нисколько не должно нас отвлекать. Мы идем к своей цели. Опять же готовимся к тому, что будет определенный ажиотаж вокруг первого матча, потому что он будет приурочен к юбилею клуба.

Ощущается ли дополнительная ответственность? Все будет как открытие, на игру придет много гостей. Понятно, что все это будет ощущаться в атмосфере. Но я не думаю, что это должно как‑то давить на игроков. Надеюсь, что это никак не повлияет на команду и не будет для нее дополнительным грузом ответственности», – сказал Курбанов.

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