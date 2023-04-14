Андрей Ватутин о столетии ЦСКА: «Люди отдавали себя, чтобы клуб побеждал и был одним из главных в Европе»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Локомотив-Кубань чемпионат России Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о планах по празднованию столетия московского клуба, которое пройдет во время первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом‑Кубань».

«Клубу исполняется в этом году 100 лет. Календарно это событие произойдет летом, в августе. Как известно, август - не время для профессионального баскетбола. Поэтому решили начать отмечать немного раньше. Будет книга, связанная со 100‑летием клуба, а также кино. Тот матч, который состоится в субботу – это будет не только баскетбол, но и определенное шоу. Мы подготовим специальную форму к 100‑летию клуба, в которой рассчитываем провести весь плей‑офф. Надеемся дойти до финала.

Понимаю, что самое важное – это победа. Но «Локомотив‑Кубань» приедет сюда не для того, чтобы порадовать наших болельщиков своим поражением. Полуфинальная серия до четырех побед, но хочется выиграть, посмотрим.

Думаю, что 100‑летие накладывает на игроков и команду дополнительную ответственность. Постарались, чтобы приехали игроки, тренеры, работники клуба и врачи, которые имели отношение к ЦСКА. Из‑за границы приедут единицы, немного жаль. Мы получили хороший заряд положительных эмоций от тех, кто не сможет приехать. Столетие - не столько титулы, сколько люди. Которые переживали и отдавали себя, чтобы клуб побеждал и был одним из главных баскетбольных клубов Европы», - сказал Ватутин.

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1 комментарий

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jonnysilverhand01
ЦСКА это такое унылое Г под руководством ватутина
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-3
-3
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