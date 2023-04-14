Иван Ухов о праздновании столетия ЦСКА: «Большой юбилей очень большого клуба, но нам надо делать свою работу»

Защитник ЦСКА Иван Ухов оценил расклад сил перед полуфинальной серией плей-офф Лиги ВТБ с « ивом-Кубань».

«Локомотив» действительно сыграл хорошо на этой стадии. Потому что в чемпионате они проиграли «Нижнему» четыре раза в четырех матчах. Но нижегородцы где‑то были не в полном составе, были травмы у некоторых игроков, поэтому, наверное, и не получилось навязать сопернику ту борьбу, которую они навязывали в течение сезона. Но и «Локо», само собой, тоже провел хорошую серию: краснодарцы смогли воспользоваться ошибками «Нижнего» и уверенно победить.

В общем, готовимся к тяжелой полуфинальной серии. Потому что «Локомотив» может играть с любым соперником очень достойно, что они в целом демонстрировали по ходу сезона. Не стоит недооценивать его, оглядываться назад и говорить, что мы четырежды выигрывали у него в сезоне. Опять же «Нижний» тоже четыре раза побеждал железнодорожников, но в плей‑офф «Локо» сыграл по‑другому. Поэтому очень серьезно настраиваемся на предстоящие матчи.

Празднование столетия ЦСКА перед первой игрой серии? Наверное, будет больше мотивация. Но мы и так настроены на игру очень серьезно. Поэтому нужно, наверное, не поддаваться торжествам. Да, действительно, это большой юбилей очень большого клуба, но нам надо делать свою работу и фокусироваться на игре больше, чем на праздновании. Так что надеюсь, что нам это не помешает, а, напротив, придаст больше сил и энергии для победы», – сказал Ухов.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри