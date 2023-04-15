«Майами» в пятницу обыграл « » в решающем матче турнира плей-ин со счетом 102:91 и вышел в плей-офф.

«Хит» получили восьмой посев в Восточной конференции.

«Майами» стал третьей командой в истории , которая на следующий сезон после 1-го заняла 8-е место в конференции.

Последний раз подобные результаты продемонстрировала « » (сезоны 99/00 и 00/01).

В сезоне-21/22 «Хит» выдали результат 53-29, а затем уступили «Бостону» в семи матчах в решающей серии Востока.

По итогам завершившейся регулярки « » имел турнирный показатель 44-38.

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