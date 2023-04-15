«Майами» стал третьей командой в истории НБА, которая на следующий сезон после 1-го заняла 8-е место в конференции

Теги Чикаго Индиана Майами НБА НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

«Майами» в пятницу обыграл «Чикаго» в решающем матче турнира плей-ин со счетом 102:91 и вышел в плей-офф.

«Хит» получили восьмой посев в Восточной конференции.

«Майами» стал третьей командой в истории НБА, которая на следующий сезон после 1-го заняла 8-е место в конференции. 

Последний раз подобные результаты продемонстрировала «Индиана» (сезоны 99/00 и 00/01).

В сезоне-21/22 «Хит» выдали результат 53-29,  а затем уступили «Бостону» в семи матчах в решающей серии Востока.

По итогам завершившейся регулярки «Майами» имел турнирный показатель 44-38.

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1 комментарий

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711M
блин, с этим плей-ином непонятно, как расценивать теперь такие результаты - ведь по итогам регулярки майами закончили седьмыми
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