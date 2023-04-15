«Майами» обыграл «Чикаго» и вышел в плей-офф. В 1-м раунде соперником флоридцев станет «Милуоки»

Теги Чикаго Майами Милуоки НБА видео НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

«Майами» в пятницу обыграл «Чикаго» в решающем матче турнира плей-ин со счетом 102:91 и вышел в плей-офф.

«Хит» получили восьмой посев в Восточной конференции. В первом раунде соперником флоридцев станет победитель регулярного чемпионата «Милуоки».

Серия стартует в воскресенье на площадке «Бакс».

«Майами» квалифицировался в плей-офф в 12-й раз за последние 15 сезонов.

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4 комментария

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Xell
Майами команда заточенная чисто под плей офф
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Xell
Хана греку))
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Артем Андреев
Ну и куда подевался суперскорер Лавин?
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-3
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mithridat
Из огня да в полымя !
В полном соответствии со своим названием.
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