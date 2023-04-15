« » в пятницу обыграл « » в решающем матче турнира плей-ин со счетом 102:91 и вышел в плей-офф.

«Хит» получили восьмой посев в Восточной конференции. В первом раунде соперником флоридцев станет победитель регулярного чемпионата « ».

Серия стартует в воскресенье на площадке «Бакс».

«Майами» квалифицировался в плей-офф в 12-й раз за последние 15 сезонов.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?