Стали известны все участники плей-офф НБА

Сегодня завершился регулярный чемпионат НБА сезона-22/23.

По его итогам в плей-офф на Востоке встретятся:

«Филадельфия» (3) – Бруклин» (6)

«Кливленд» (4) – «Нью-Йорк» (5)

«Бостон» (2) – Майами» (7) / «Атланта» (8)

«Милуоки» (1) – «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10)

В плей-офф на Западе сыграют:

«Финикс» (4) – «Клипперс» (5)

«Сакраменто» (3) – «Голден Стэйт» (6)

«Мемфис» (2) – «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8)

«Денвер» (1) – «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) /«Новый Орлеан» (9) /«Оклахома» (10)

Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 11-14 апреля состоятся матчи турнира плей-ин.