Стали известны все участники плей-офф НБА

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Сегодня завершился регулярный чемпионат НБА сезона-22/23.

По его итогам в плей-офф на Востоке встретятся:

«Филадельфия» (3) – Бруклин» (6)

«Кливленд» (4) – «Нью-Йорк» (5)

«Бостон» (2) – Майами» (7) / «Атланта» (8)

«Милуоки» (1) – «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10)

В плей-офф на Западе сыграют:

«Финикс» (4) – «Клипперс» (5)

«Сакраменто» (3) – «Голден Стэйт» (6)

«Мемфис» (2) – «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8)

«Денвер» (1) – «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) /«Новый Орлеан» (9) /«Оклахома» (10)

Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 11-14 апреля состоятся матчи турнира плей-ин.

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20 комментариев

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Can
Жалко майами, не пройдут они бостон

а вообще жду финал финикс - бостон ))
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Y BO
Ответ Xell
Если не встретятся с Лал и Финиксом. Но они однозначно встретятся а те матчи что я смотрел, они сильнее чем ГС.
Согласен, но ГС набрали ход к концу и вижу их шансы повыше.
Да и Уигинс на подходе...
Бакс, Селтикс , Фила и ГС - думаю кто-то из них возьмёт кубок
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Илья Савчук
на западе конечно огонь пары, ничего не ясно до самого конца, в отличие от востока
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Xell
Как бы не хвалили ГС, но чемпион будет с Востока. На Западе будет ад и любая команда с Запада в финале будет мертвой а там тебя ждут мощнейшие Бакс.
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Xell
Ответ Ванька
Потенциально у Бостона путь будет самый сложный второй год подряд.
Милуоки чемпион.
0
-1
-1
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Xell
Ответ Y BO
Хорошие шансы у ГС повторить успех
Если не встретятся с Лал и Финиксом. Но они однозначно встретятся а те матчи что я смотрел, они сильнее чем ГС.
+1
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+1
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Xell
Ответ La Corsa
Денвер-Оклахома Мемфис-Лейкерс Милуоки-Торонто Бостон-Майами
Денвер—Ноп
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JBa
парадокс: пары куда интереснее на западе, а главные фавориты по-прежнему на востоке
+1
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Ванька
Потенциально у Бостона путь будет самый сложный второй год подряд.
+1
0
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Alex Mihailevschi
Ответ Tim Timson
пусть будет хорошая битва и без травм)
это уже ближе к делу)
+3
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+3
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Tim Timson
Ответ Alex Mihailevschi
Желания пожелать удачи от этого не убавилось.Ну а вообще,в этой жизни всё возможно.
пусть будет хорошая битва и без травм)
+3
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Y BO
Хорошие шансы у ГС повторить успех
+5
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Tim Timson
вполне может получиться огненный плей-офф как в 2009м неожиданный)
+1
0
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Alex Mihailevschi
Ответ Tim Timson
там прощаться пора видимо. Сабонис это не для плей-офф. насадят его на фолы быстро, и опыта нет у Сакраменто. 2-4
Желания пожелать удачи от этого не убавилось.Ну а вообще,в этой жизни всё возможно.
+4
-1
+3
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Tim Timson
Ответ Magzhan Estigarribia
На Западе первая четверка реально может вылететь после 1 раунда))
и такого ведь никогда не было в истории)
+7
0
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Tim Timson
Ответ Alex Mihailevschi
Хочется пожелать удачи Сакраменто, уж очень приятный коллектив играет.
там прощаться пора видимо. Сабонис это не для плей-офф. насадят его на фолы быстро, и опыта нет у Сакраменто. 2-4
+6
-1
+5
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Magzhan Estigarribia
На Западе первая четверка реально может вылететь после 1 раунда))
+5
-2
+3
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mastadon
Уэстбрук против Дюранта это будет пожар. Жаль, что Джордж травмирован
+14
0
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Alex Mihailevschi
Хочется пожелать удачи Сакраменто, уж очень приятный коллектив играет.
+11
0
+11
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La Corsa
Денвер-Оклахома
Мемфис-Лейкерс

Милуоки-Торонто
Бостон-Майами
+2
-5
-3
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