Стали известны все участники плей-офф НБА
Сегодня завершился регулярный чемпионат НБА сезона-22/23.
По его итогам в плей-офф на Востоке встретятся:
«Филадельфия» (3) – Бруклин» (6)
«Кливленд» (4) – «Нью-Йорк» (5)
«Бостон» (2) – Майами» (7) / «Атланта» (8)
«Милуоки» (1) – «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10)
В плей-офф на Западе сыграют:
«Финикс» (4) – «Клипперс» (5)
«Сакраменто» (3) – «Голден Стэйт» (6)
«Мемфис» (2) – «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8)
«Денвер» (1) – «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) /«Новый Орлеан» (9) /«Оклахома» (10)
Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 11-14 апреля состоятся матчи турнира плей-ин.
а вообще жду финал финикс - бостон ))
Да и Уигинс на подходе...
Бакс, Селтикс , Фила и ГС - думаю кто-то из них возьмёт кубок
Мемфис-Лейкерс
Милуоки-Торонто
Бостон-Майами